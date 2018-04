La Junta asume la dirección de la ronda sureste de Cáceres para no retrasar más la obra

La Junta de Extremadura se resiste a permitir que la ronda sureste sufra nuevos retrasos. La obra se esperaba para el mes de enero, pero se atrasó. La última fecha para la firma del acta de replanteo y comienzo era la del 2 de abril. Sin embargo, en las últimas semanas todo se ha complicado un poco más a raíz de una resolución de la Comisión Jurídica. Este organismo funciona como tribunal de recursos contractuales y en un fallo del pasado 8 de marzo acordó anular las adjudicaciones y la licitación de los dos contratos de asistencia técnica y dirección. Era un frenazo en toda regla que, no obstante, la administración regional se propone amortiguar. Para ello, y mientras se redactan nuevos pliegos y se abre un nuevo concurso público de adjudicación, serán los técnicos de la casa quienes se ocupen de esa asistencia técnica. El Diario Oficial de Extremadura (DOE) hizo oficial ayer el acuerdo para «anular y archivar» el expediente administrativo de la licitación inicial. Los técnicos de la Consejería de Infraestructuras asumirán esa labor de forma provisional. Se estima que durante unos seis meses. La idea que se baraja es que la obra arranque este mismo mes.

Lo que hizo la Comisión Jurídica en su resolución fue estimar los recursos especiales interpuestos por dos empresas que se consideraron perjudicadas. El alcance de esa decisión supone en la práctica anular todo el proceso, redactar nuevos pliegos y convocar un concurso nuevo. El fallo solo afectaba a la parte técnica, no al contrato de construcción que se formalizó en enero con las constructoras. En cualquier caso, la propia Junta entiende que se requieren unos seis meses para poner en marcha la maquinaria, abrir el nuevo concurso y adjudicarlo. Ese fue el plazo que se consumió la vez anterior entre la publicación de las licitaciones y su adjudicación.

Nada más conocerse el fallo de la Comisión Jurídica, el consejero de Infraestructuras remarcó que no habría nuevos retrasos. La obra se iniciaría con normalidad «en las próximas semanas», avanzó José Luis Navarro el pasado 13 de marzo.

El Ayuntamiento comunica a la administración regional que tiene los terrenos a su disposición

El titular de Infraestructuras insistió en que con el contrato con las constructoras firmado y otros detalles como la obtención de los terrenos, lo único que faltaba era «enfocar de una manera distinta los trabajos de la dirección facultativa». En ello está la Junta de Extremadura, que pese a todo aborda una «tramitación urgente de la nueva licitación». Los técnicos de la Junta se harán cargo durante seis meses de esa dirección de obras, que es el tiempo que durará la resolución del nuevo concurso para la asistencia técnica, refrendaron desde Infraestructuras. La obra comenzará en abril, se apunta, pero no hay una fecha concreta aún.

LOS DATOS 20,6 millones es el importe del contrato de obra de la ronda sureste Está dividido en dos lotes y no se ve afectado por el fallo de la Comisión Jurídica que anulaba el concurso de asistencia técnica. 3,8 kilómetros tendrá el tramo de la ronda sureste que ahora se aborda Partirá de la rotonda existente en la N-521, carretera de Trujillo, donde desemboca la ronda norte. Conecta con la Ex-206.

El Ayuntamiento, por su parte, ha comunicado a la administración autonómica que con la firma del convenio de colaboración para la ejecución de las obras de la ronda sureste, entre Charca Musia y la N-521, ya «ostenta la plena disponibilidad de los terrenos municipales». Ello, resalta, sin perjuicio de los trámites necesarios para aprobar la mutación d emanial correspondiente de los bienes de dominio público y cesión gratuita de aquellos que conlleven transmisión de la propiedad.

Al proyecto de la ronda sureste se refirió asimismo ayer el presidente regional. Guillermo Fernández Vara, también confía en que las obras puedan iniciarse cuanto antes. El mandatario subraya que con los expedientes, en general y no solo en este caso, se dan situaciones que no pasaban hace veinte años. «Las empresas que no resultan adjudicatarias recurren», lo que a la postre alarga los procesos y supone «una cierta dilación» de los mismos.

Lo que hizo ayer el DOE, con su publicación, es dar oficialidad a la anulación de la licitación inicial.

No obstante, como informó HOY el pasado día 21 de marzo, la resolución de la Secretaría General de la Consejería de Infraestructuras ya se firmó el 12 de marzo, cuatro días después del acuerdo adoptado por la Comisión Jurídica.