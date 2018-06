«Los jugadores tienen un mayor clima orientado al ego que las jugadoras» Inmaculada González, doctora en Ciencias del Deporte. :: jorge rey. Inma González desgrana en su tesis doctoral de Ciencias del Deporte algunas evidencias empíricas en equipos de fútbol de alto nivel J. CEPEDA CÁCERES. Domingo, 10 junio 2018, 09:43

'¿Es importante que un entrenador sea competente y justo? Evidencias empíricas en equipos de alto rendimiento'. Este es el título elegido por Inmaculada González Ponce (Palma del Río, 17 de agosto de 1987) para la tesis doctoral en Ciencias del Deporte presentada en la Universidad de Extremadura el pasado día 25 de mayo y que le ha valido el 'cum laude', la máxima calificación para alcanzar el doctorado. En su estudio, bajo la dirección de Ruth Jiménez Castuera, Tomás García Calvo y Francisco Miguel Leo Marcos, esta licenciada en Educación Física y graduada en Psicología es pionera en un estudio que pretende testar la capacidad de los entrenadores no solo de fútbol masculino, sino también del femenino. Esta cordobesa afincada en Cáceres no es novata en estas lides relacionadas con el deporte y la investigación, pues en su currículo acumula una gran cantidad de artículos publicados en revistas especializadas no solo en España, sino también en la escena internacional.

La tesis doctoral que le ha valido el reconocimiento de academicistas y colegas de profesión versa sobre un modelo basado en ecuaciones estructurales, arrojando en sus conclusiones un diseño multidimensional en el que destaca la importancia de los comportamientos del entrenador. En ellos aparecen puntuales como el liderazgo, la competencia y la justicia. Conceptos que, aunque puedan parecer etéreos, encierran en este proyecto de investigación más ciencia que filosofía o subjetividad. Todo gracias a rangos y ecuaciones científicamente probadas: «Las decisiones de un entrenador pueden afectar al grupo completo y hay que tener cuidado porque el rendimiento deportivo viene definido por los procesos grupales que surgen en un equipo», explica la autora de la tesis.

A través de un ejercicio global cuyo trabajo de campo se desarrolló en tres épocas diferenciadas de la temporada 2012/13, Inma González defendió sus postulados tras cocinar los cuestionarios de un total de 581 jugadores de fútbol masculino y femenino. Concretamente, los pertenecientes al grupo IV de Segunda División B, en el caso de los hombres, y de Primera División, en el de las mujeres.

«Los mejores entrenadores a nivel táctico tienen que estar en la base»

Todo ello con la cohesión social como una de las temáticas transversales: «Al contrario de lo que pueda entender mucha gente, cuando hacemos referencia a la cohesión social no nos referimos a los aspectos sociales fuera del campo, sino a los relacionados con el juego, que todo el mundo sepa cuál es su rol dentro del equipo. Eso es lo que va a determinar el rendimiento. Muchas veces esto no se tiene claro y hay que preguntarse si el entrenador se ha encargado de hacerlo, ya que en ocasiones el jugador no entiende lo que el entrenador le pide», desgrana.

Ambos sexos

¿Existen en su tesis diferencias significativas entre ambos sexos? «Encontramos diferencias, sobre todo en la formación y experiencia del entrenador. En el momento en el que pasamos los cuestionarios, la formación de los entrenadores de los equipos femeninos era inferior que la de los masculinos porque ese año solo se exigía el nivel dos. Ahora ya se exige el tres. En fútbol femenino resultaron ser menos competentes y menos justos porque no tenían esa experiencia y bagaje. En el aspecto psicológico, las mujeres perciben una mayor cohesión social que los hombres. Esto es algo positivo en cuanto al rendimiento. Los jugadores tienen un mayor clima orientado al ego que las jugadoras».

A juicio de González, «los mejores entrenadores a nivel táctico tienen que estar en la base. En las categorías superiores lo importante es tener un gestor de grupo. Tiene que saber entender al futbolista, independientemente de la categoría en la que esté. Muchas veces se instauran dinámicas sin ni siquiera conocer al jugador y somos personas por encima de todo».

¿Se valora lo suficiente el trabajo académico en el ámbito meramente profesional? «A veces se nos tacha de teóricos porque es muy difícil llevarlo a la práctica», expresa. Para el próximo curso, Inma González tiene pensado sacarse el nivel tres de entrenadora, aunque su principal ilusión sería trabajar en un cuerpo técnico como psicóloga deportiva. «La función del psicólogo tiene que ser la misma que la de un preparador físico, tiene que estar ahí en el día a día, siendo un integrante más de la plantilla».

Además de destacar por su perfil teórico, Inma González tiene una contrastada experiencia sobre los terrenos de juego, habiendo defendido la portería del Extremadura Femenino durante siete temporadas. En la actualidad es coordinadora de cantera de la Fundación del Club Polideportivo Cacereño.