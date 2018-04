El juez anula la resolución por la que Diputación reclamaba 948.000 euros a Cáceres por los bomberos

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Cáceres da la razón al Ayuntamiento. En una sentencia del pasado día 9 admite su recurso contra una resolución de la Diputación cacereña que le reclamaba 948.597 euros por la liquidación del servicio de extinción de incendios (Sepei) de 2016. El magistrado concluye que «asiste la razón al Ayuntamiento recurrente al quejarse de la falta de motivación de la resolución».

Apunta que no se justifican cuestiones aludidas como inversiones, contribuciones especiales, contratos de leasing y otras. Para ello el juez se apoya en un informe del propio tesorero de Diputación en el que se admite que algunas partidas aludidas desde el Consistorio «deberían ser objeto de análisis».

Por contra, no se aceptan como argumentos otras deficiencias como la supuesta interpretación del convenio de forma unilateral por la administración provincial o el hecho de que no se convocase la comisión paritaria de seguimiento.

La sentencia falla a favor del Ayuntamiento, anula la resolución recurrida y condena a Diputación al pago de las costas. El fallo aún no es firme.

Se ha conocido hoy en la Junta de Gobierno local. El portavoz municipal ha señalado que no era de recibo que la Diputación pretendiese cobrar al Ayuntamiento más de 500.000 de diferencia respecto al ejercicio anterior.

Por otra parte, Rafael Mateos ha pedido transparencia a la Junta de Extremadura tras conocer a través de los boletines oficiales una nueva iniciativa minera en El Trasquilón. A su vez, desde el Ejecutivo de Elena Nevado se cuestionan la actitud de la empresa que pretende explotar la mina de litio en Valdeflores al pretender seguir con el proyecto pese al no municipal a modificar el plan de Urbanismo. Esa competencia es municipal, recuerda el portavoz del Gobierno. Mateos ha criticado que Ciudadanos no se posicione. «Conoce el proyecto y tiene la información como todos pero lo que no quiere es posicionarse y se sitúa en la ambigüedad. Me hubiera gustado que Ciudadanos dijera sí o no», lamenta Rafael Mateos.