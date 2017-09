San Juan iniciará el próximo sábado los cortes de tráfico hacia la peatonalización Los concejales de Movilidad y Turismo se reunirán a partir del lunes con los colectivos afectados por los cambios previstos MANUEL M. NÚÑEZ CÁCERES. Sábado, 23 septiembre 2017, 08:45

San Juan será peatonal los sábados a partir de media mañana desde el próximo día 30. No se descarta que ese corte de tráfico se extienda, en función de los resultados que ofrezca, hasta el domingo. La medida ya es firme y tiene fecha de aplicación, tras conocerse el contenido de los informes técnicos que avalan la propuesta del equipo de Gobierno. El concejal de Movilidad y portavoz municipal anuncia que los pronunciamientos de los servicios técnicos y la Policía Local también son, en principio, positivos en relación a otras dos zonas en las que se quiere seguir el mismo plan, aunque más adelante: Gómez Becerra, que cortará los viernes por la tarde y los sábados por la mañana, y Ciriaco Benavente y alrededores, desde mediodía del sábado.

Rafael Mateos tiene previsto reunirse la próxima semana junto al concejal de Turismo, Raúl Rodríguez, con los principales colectivos afectados por los cambios. Son asociaciones vecinales, de comerciantes o empresarios a los que se darán explicaciones y se les pedirá que se pronuncien. El lunes ya se ha convocado una reunión con el colectivo de la zona centro. El miércoles será el turno de la asociación de comerciantes de Gómez Becerra. También se consultará su punto de vista a los vecinos y a los empresarios de Ciriaco Benavente. «Vamos a ver si a estas medidas se pueden sumar otras que ellos planteen. Tanto en San Juan como en la calle Ciriaco Benavente hay consenso, por lo que yo sé. En Gómez Becerra hay un debate abierto y queremos sentarnos y hablar», corrobora el titular municipal de Seguridad. Rafael Mateos recuerda que se trata de medidas «sin coste económico». La futura plataforma única de Ciriaco Benavente, Clemente Sánchez Ramos y Obispo Segura se ejecutará con cargo al contrato de mantenimiento de vías públicas. Supondrá la eliminación de los aparcamientos. También sacará de allí la zona azul, algo que en el equipo de Gobierno se cree que no generará ningún problema.

Sin embargo, el portavoz socialista, Luis Salaya, se mostró ayer muy crítico con la línea de actuación del Ejecutivo de Elena Nevado. Lamentó que actué con «improvisación», que dé prioridad a vías que no tienen esa condición en el Plan de Movilidad (Pimus) y que, además, no se haya consultado a los afectados ni se hayan llevado los informes técnicos a comisión informativa correspondiente.

El PSOE critica la «improvisación» y que se supriman aparcamientos para favorecer al parking

Salaya opina que se han dejado en segundo plano arterias que estaba previsto peatonalizar en lugar de otras que, como Ciriaco Benavente, están cercanas al parking de pago. «Parece que solo quieren eliminar aparcamientos alrededor del parking de Primo de Rivera para hacerlo rentable», sugiere. «El Pimus se ha roto porque el Gobierno local pone por encima otros intereses», sostiene el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento. Matiza que su grupo es firme defensor de la peatonalización, pero con un plan previo que evite el «caos» que se puede producir.

Rafael Mateos respondió ayer que las decisiones no solo no se han improvisado sino que vienen de un mandato de pleno sobre esas restricciones de tráfico. Lamenta que los socialistas no estén centrados en su labor municipal: «Están en otras cosas, con sus cuestiones internas, ausentes del Ayuntamiento».