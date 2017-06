El sobrepeso pudo provocar la caída del ascensor en la que resultó herido un joven Ingresó en estado grave tras una operación de rescate de la Policía, el servicio 112 y los bomberos; tiene heridas en las piernas pero no peligra su vida MANUEL M. NÚÑEZ Sábado, 17 junio 2017, 08:45

La tragedia sobrevoló el centro de Cáceres en la medianoche del jueves al viernes. Poco antes de las 12 se recibió aviso en el servicio de emergencias de que un joven había quedado atrapado en el ascensor. «En cuanto llegamos allí nos dimos cuenta de la gravedad del asunto. Aquel no era un caso más», relata a este diario el jefe de guardia del Sepei, el servicio de bomberos. Juan Pastor: «En 31 años no había visto nada igual. El chico tenía el tronco y la cabeza por fuera y de la cintura para abajo estaba encarcelado. Perdía sangre y sus compañeros, que también estaban encerrados, lo veían desde abajo».

La coordinación entre los sanitarios del SES, bomberos, Policía Local, Policía Nacional y hasta un mecánico experto en ascensores fue decisiva en una operación de rescate que se prolongó durante cerca de una hora. Mario, un joven de 19 años, fue trasladado al Hospital San Pedro de Alcántara en estado grave con heridas en ambas piernas. Ayer se encontraba ingresado con pronóstico reservado en la unidad de Traumatología. Tiene afectado el tendón del tobillo derecho y una herida en la pierna izquierda.

Seis jóvenes

El suceso se produjo en el número 1 de la Avenida de Alemania. Hubo un «descuelgue» del elevador «por sobrepeso», avanzó ayer el concejal de Seguridad, Rafael Mateos. Esa versión ha sido corroborada por quienes participaron en el dispositivo. Se encontraron a seis jóvenes dentro de la cabina del ascensor, que cedió justo cuando el que iba a ser el séptimo ocupante de la misma trató de entrar. No llegó a caer al vacío ya que «funcionaron los sistemas de seguridad», según Mateos.

En la comunidad de propietarios avalan esa misma versión: «Si no llega a ser por el sistema de freno, el chico se queda sin piernas», comenta uno de los responsables. El conserje del edificio es Agustín Izquierdo. Desde hace 11 años desempeña su labor en El Descubrimiento, una finca de ocho bloques y 256 viviendas que da a tres calles, la Avenida de Alemania, Gabino Muriel y Avenida de Portugal. «Los chicos venían de un piso de la quinta planta. Al entrar el herido, se hundió el techo. En el ascensor solo caben cuatro, con lo que parece que se superó con creces el límite», resume.

Elena, una de las vecinas, reconoce que se formó un gran tumulto cuando se supo lo que había ocurrido. Otros residentes, sin embargo, se preguntaban ayer unos a otros por los detalles del accidente. Para Agustín Izquierdo fue un día especialmente ajetreado: «Cuando he llegado a primera hora aún quedaban restos de lo ocurrido. Había un charco de sangre que ha habido que limpiar», revela.

Revisión en orden

En la comunidad de propietarios aluden al funcionamiento del dispositivo de frenado: «Le salvó el anclaje, si no es así, no lo cuenta». Destacan que se ha cumplido con las revisiones, que son mensuales y una principal cada cuatro años, según fuentes conocedoras del estado del elevador. De su inspecciónse encarga la empresa con sede en Cáceres General Elevadores siglo XXI, aunque ayer este diario no pudo contactar consus responsables pese a reiteradas llamadas. Ahora queda pendiente el informe que debe elaborar la Consejería de Industria, que determinará la causa exacta y el estado del ascensor.

Según el jefe de guardia de los bomberos, el chico atrapado estuvo consciente en todo momento pero perdía sangre. «Utilizamos un cilindro hidráulico para desplazar la cabina pero con sumo cuidado ya que nos daba miedo cualquier movimiento incontrolado», explica Pastor. Los bomberos no temieron por una caída al vacío y destacan el comportamiento de los jóvenes. «En ningún momento fueron presa del pánico. Colaboraron a la perfección».

Según el SES, Mario está estable y sin complicaciones, de momento. Su primera reflexión fue que «nunca más» volverá a subir a un ascensor con tanta gente dentro, a decir de una de las personas que le pudieron visitar ayer en el hospital.