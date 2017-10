Jeroglíficos cacereños

El otro día, pasando por La Madre de Todas las Calles de Cáceres, un señor me detuvo con amabilidad y me dijo con mucho misterio: «Doctor Fleming agoniza». No me hizo falta recurrir a la Wikipedia para saber que el doctor Fleming agonizaría en su momento, pero lleva ya muchos años muerto. En La Madre de Todas las Calles de Cáceres suelen pasar estas cosas, que te para alguien, te comenta algo y allá te las compongas tú para descifrar el jeroglífico.

La Madre de Todas las Calles de Cáceres queda frente a las oficinas centrales de la Caja de Ahorros, la de siempre, la que ahora tiene nombre sociedad libertaria, pero para nosotros sigue siendo de Extremadura. Esa caja que hasta hace nada parecía un banco de verdad, de los de antes, con sus colas y sus cajeros y desde hace un tiempo parece una consulta de dentistas, con su luz clara como la leche, sus sillones de diseño y sus pantallas anunciando de todo y avisándote si te toca. Que es un lío, porque has de sacar un número con una letra y te toca cuando en pantalla aparece RS-63, ZK-68 o TQ-25, que nunca sabes si eres tú o un barco y te dan ganas de gritar tocado y hundido en lugar de buscar la taquilla número 14, donde te atienden con cariño tras la media hora de espera en el diván del dentista.

Pero a lo que iba, que me pierdo. Que precisaba yo que frente a la Caja hay un punto donde la calle peatonal se ensancha, donde San Antón se convierte en San Pedro o en Donoso Cortés. Que nunca entenderé yo por qué el ayuntamiento cambió el nombre de Avenida de Cervantes por el de San Antón en agosto del 36, como si don Miguel hubiera sido un adelantado rojo a los tiempos. Me consuelo porque así, ahora vivo junto a una rotonda donde la calle donde nací, Antonio Hurtado, se convierte en la avenida de Cervantes, un escritor al que se admira cuando uno se hace mayor, lee El Quijote de otra manera y se da cuenta de que todos los artículos que uno querría escribir, ya los ha escrito él. Igual por eso le quitaron la calle céntrica, porque su prosa oscurecía la de algún concejal.

Pero me he vueto a liar. Cervantes no se liaba y, si se metía en jardines, o en novelas dentro de la novela, salía con destreza. Pues eso, que decía yo que en ese punto por donde pasa todo Cáceres los sábados y media provincia los lunes y los miércoles, me suelen parar los lectores y ponerme a prueba. Un día, me dijo un señor: «Vete a la gasolinera de Almoharín y ya verás qué disparos». Otro caballero me agarró del brazo y me soltó su jeroglífico: «Callos callos, bar Mónaco de Aldea Moret y tostadas, tostadas, bar Cuzco de Guareña».

Desentrañemos cada uno de los misterios. Lo de que Doctor Fleming agoniza se refiere a que la calle Doctor Fleming de Cáceres, arteria fundamental del alterne de cañas, vinos y copas de Cáceres, en plena Madrila Alta, está perdiendo tirón. Sus bares cambian de dueño, se redecoran, se varía la oferta, indicios todos de que aquello no acaba de funcionar y hay que buscar la manera de que la oferta sea atractiva.

La adivinanza de la gasolinera de Almoharín se refiere a que cuando estás llenando el depósito, escuchas disparos y gritos de pájaros. No se asusten, son disparos grabados, al igual que los gritos de los pájaros, que asustan a los demás pájaros para que dejen tranquilas las higueras y no nos dejen sin «Rabitos Royale».

En cuanto a lo de callos, callos y tostadas, tostadas, hay que tener unos años y saber que en Cáceres había un bar en Aldea Moret famoso por sus callos y por la publicidad que hacía de ellos, un clásico de Cáceres: «Callos, callos, bar Mónaco». Que tuvo su secuela en otro anuncio que decía: «Café, café, quiosco Colón». Por deducción, parece evidente que en Guareña hay un bar llamado Cuzco donde ponen unas tostadas legendarias, como casi todas las tostadas en Badajoz, la provincia de los desayunos por antonomasia. Cáceres es más de jeroglíficos.