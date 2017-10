Jerez de los Cacereños

Si en una conversación en un bar de Cáceres quiere usted que le den la razón o si quiere escribir algo en su muro de Facebook y tener cientos de 'me gusta', le voy a contar cómo hacerlo y sentirse tan protagonista y tan poco criticado como Puigdemont dando ruedas de prensa en Cataluña sin preguntas o no interviniendo nunca en el Parlament ni en el Senado para no tener que discutir ni debatir. Si usted quiere opinar en Cáceres y que nadie le discuta sus afirmaciones, simplemente tiene que decir que Mérida desprecia a Cáceres, que Cáceres no sale nunca en la tele autonómica, que todo el dinero se va a Badajoz y que Cáceres es la Cenicienta de la autonomía.

Desde luego que es un tópico, pero la idea está tan extendida entre la ciudadanía que es mentar el tema y llenarse tu muro de Facebook y tu Twitter de corazoncitos rojos. Así que ya saben, la cosa va de corazones, no de razones y en ese punto hay que obrar con mucha prudencia. Al menos con tanta como Rajoy, que lo teníamos desahuciado como líder y ahora resulta que era el hombre impasible y necesario para la situación indeseada.

Más información El Ayuntamiento tacha de «chapuza» que se promocione Cáceres con una imagen de Jerez de los Caballeros

¿Se imaginan un gobierno de coalición Iglesias-Sánchez manejando la crisis de Cataluña? Pues vean lo que está sucediendo con Juego de Tronos y su paso por Extremadura y podrán hacerse una idea.

En el caso de la famosa serie de la HBO, se trataba de aprovechar el tirón de los rodajes para atraer turismo y promocionar Extremadura a partir de las imágenes de Cáceres, Trujillo y Los Barruecos aparecidas en la serie. La verdad es que a nuestros políticos municipales y autonómicos se les llenó la boca de propaganda y emoción hablando del tema, pero a la hora de la verdad, todo se quedó en palabras porque, como contamos en otro artículo hace unas semanas, mientras Euskadi, Valencia o Andalucía promocionaban espectacularmente en las webs oficiales de Turismo los rodajes en esas comunidades de Juego de Tronos, aquí no aparecía en la web extremeña de Turismo ni una miserable mención.

Tampoco en las de Cáceres y Trujillo y solo en la de Malpartida se podía ver un montaje animando a visitar Los Barruecos. Es decir, el pueblecito más pequeño y con menos dinero era el que demostraba más agilidad promocional y turística.

Les contábamos que una empresa de viajes encontraba problemas para conseguir turistas que vinieran a Extremadura a visitar los espacios donde se rodó la serie por la falta de apoyo y promoción institucional, mientras que agotaba las plazas para las excursiones a Sevilla o País Vasco.

Aquí, solo una empresa cacereña se movía para conseguir los derechos de la HBO de cara a organizar rutas oficiales de Juego de Tronos.

Pero la situación ha cambiado. La Dirección General de Turismo ha lanzado por fin una campaña publicitaria para promocionar los escenarios de Juego de Tronos. Y salen Los Barruecos... ¡Bien! Y sale Trujillo... ¡Bien! Y sale Jerez de los Caballeros... ¡Coñe, pero no se rodó en Cáceres!

Hay que ser atravesados para hacer una promoción y meter la pata de esta manera. Primero confunden Cáceres con Jerez, que me huelo que es la típica historia de empresa de publicidad de no sé dónde que pilla las fotos sin saber y mete la pata hasta el fondo. Después, no aparece Cáceres, a pesar de que era lo más identificable de las imágenes.

Desde la Junta, argumentan que quien visite Los Barruecos, también visitará Cáceres. Hombre, pues sí. Y ya puestos, pueden promocionar el pan de Los Pollos haciendo publicidad de la Torta del Casar porque quien come queso, come también pan. Pero no es esa la cuestión, 'y lo sabes'. Si no, no habría aparecido al día siguiente una panorámica de Cáceres en lugar de la jerezana en la web de HOY y de otros soportes digitales. Ha sido un fallo, vale, pero ha sido escribir que Turismo discrimina a Cáceres y me he ahogado en corazoncitos rojos.