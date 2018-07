«Para intentar conseguir los sueños primero hay que levantarse del sofá» El modelo Alfonso Rodríguez fue recibido ayer por la alcaldesa de Cáceres, Elena Nevado. :: a. méndez El cacereño Alfonso Rodríguez se convierte en el primer modelo con diversidad funcional que gana un certamen de belleza internacional J. CEPEDA CÁCERES. Martes, 3 julio 2018, 08:20

Nació con glaucoma y con un pie zambo, pero tales dolencias no le han impedido perseguir su pasión, a pesar de bregar buena parte de su juventud de quirófano en quirófano. Ahora, a sus 25 años, Alfonso Rodríguez Martín, fisioterapeuta de profesión y con apenas un 12 por ciento de visión efectiva, ha satisfecho uno de sus anhelos de juventud; salir airoso en uno de los certámenes de belleza internacionales con más prestigio, como es el Mister Star Universe celebrado durante la pasada semana en Oporto.

Este sierrafuenteño, que asistió a tierras portuguesas siendo el único representante español en liza, es el primer míster con diversidad funcional que se alza con el primer premio de un certamen de belleza internacional, lo que le confiere un mayor mérito a su gesta. Un embajador cacereño de la belleza que ha tenido que dominar un sinfín de facetas para convencer al jurado profesional: «En estos certámenes valoran mucho la personalidad y los valores», indica. Rodríguez destaca que el buen gusto respecto al vestuario también era otro de los aspectos a tener en cuenta, «ya que cada noche había una fiesta temática. He tenido que utilizar trajes de diseñadores». Otros puntos que se han evaluado han sido las pruebas de deporte, de talento, de baño, así como poses de rostro y de cuerpo.

Para Rodríguez no fue tarea fácil imponerse a los representantes de los cinco continentes presentes en el concurso. Tal y como reconoce, antes de desfilar tenía que medir escrupulosamente los pasos para dominar el espacio en la pasarela. Sin duda, todo un hándicap respecto al resto de sus contrincantes por la corona universal que, sin embargo, no le ha privado de dar el do de pecho. No obstante, mantiene que su disfunción visual no ha sido en absoluto motivo de condescendencia para el jurado: «Los propios organizadores me dijeron que si ganaba era por mí, no por mi diversidad funcional. Llevo desde pequeño con muchas intervenciones de la vista y del pie, pero siempre tiro para adelante e intento conseguir lo que me propongo. Si ganas, es por ti, no por lo que tengas», aclara para alejar posibles suspicacias.

¿Qué le podría decir a aquellos que padecen alguna diversidad funcional? «Para intentar conseguir los sueños primero hay que levantarse del sofá», aconseja, a la vez que anima a todas las personas que sufren alguna dolencia a no cejar en su empeño de continuar luchando para alcanzar las metas propuestas.

Rodríguez fue recibido ayer en el Ayuntamiento por la alcaldesa de Cáceres, Elena Nevado, quien reconoció que este hito del joven extremeño es motivo de «orgullo» para la ciudad. La regidora mostró su satisfacción por el hecho de que Alfonso Rodríguez lleve a partir de ahora el nombre de Cáceres por todo el mundo, a la vez que alabó su capacidad de sacrificio en sus dos vocaciones: «Las personas que emprenden, como lo hizo con su clínica, son un espejo para el resto de jóvenes de la ciudad. En él pueden ver que, quien tiene un sueño, con esfuerzo y tesón puede conseguirlo».

Precisamente, el triunfo de Alfonso Rodríguez en el certamen Mister Star Universe de Oporto puede servir de acicate para que la capital cacereña acoja el próximo mes de diciembre un evento de similares características, aunque en este caso a nivel nacional. Una cita para la cual ya se han establecido contactos con la iniciativa privada y que servirá para elegir a los representantes españoles que posteriormente participarán en otros concursos internacionales en países como Portugal, Brasil o Tailandia.