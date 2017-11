Los inmuebles destinados a negocios no se beneficiarán de la rebaja del IBI Negocios de hostelería en San Pedro de Alcántara. :: hoy El tipo impositivo se mantiene en el 0.70 para locales de uso industrial, comercial o de restauración MANUEL M. NÚÑEZ CÁCERES. Miércoles, 8 noviembre 2017, 07:32

El Ayuntamiento activa la rebaja del IBI. Ayer pasó por la Comisión de Economía la modificación de la ordenanza fiscal que recorta en tres puntos tanto el tipo urbano de uso general (del 0,75 al 0,72) como el rústico (del 0,93 pasa al 0,90). Salió adelante con los votos favorables de Ciudadanos y PP y la oposición de CáceresTú y PSOE. «No se puede estar en el no es no cuando esa rebaja beneficia a todos los cacereños», señaló la titular de Economía, María Guardiola. Sin embargo, la reducción no será general. De la misma no se beneficiarán los propietarios de unos 4.500 locales. Aquellos inmuebles que tengan asignado por la Dirección General del Catastro un uso industrial, comercial o de restauración pagarán en 2018 lo mismo que pagan ahora. El tipo se mantiene como estaba, en el 0,70.

«Debería ser una bajada general, efectivamente, pero claro, una bajada del IBI repercute en el propietario del inmueble y un porcentaje importante de empresarios no dispone de local en propiedad», resalta Pedro Rosado. Para el secretario general de la Federación Empresarial Cacereña (FEC), la cuestión de fondo es que esa reducción del impuesto que no se ejecuta no favorecería tanto al empresario como al dueño del local, salvo que éste «repercuta esa bajada en la cuota de alquiler que recibe del empresario». Aclara que eso no es lo habitual.

«La propietaria es quien paga el IBI. Otra cuestión es qué condiciones tengamos nosotras luego sobre el local», explica Montaña Avilés, que regenta Lencería Dely en la Avenida de España. «Lo ideal es favorecer al emprendedor, al que se juega su dinero, no a quien cobra una renta de 3.000 euros por un local. ¿Pero cómo se hace eso?», se cuestiona Diego Mostazo, de Intersport Mostazo, en la calle San Pedro.

Para Francisco Palacios, propietario del Restaurante Centro, se trata de una discriminación inexplicable. «Me gustaría saber por qué se discrimina en una bajada general a quien crea empleo. Yo no soy propietario y pago el IBI, según el contrato firmado con el dueño del local», detalla. También es crítico Manuel Rivero, de la multitienda de Santa Joaquina de Vedruna. «Hacer una bajada general del impuesto y dejar fuera a los negocios no se entiende. Debería ser para todos».

Lo cierto es que el tipo de los locales de restauración, uso industrial o comercial se rebajó al 0,70 en una de las primeras medidas que tomó el PP al llegar al Gobierno en 2011. De hecho esa rebaja supuso una merma de ingresos que se estimó en unos 113.000 euros.

A ello se sumó en 2015 la bonificación del 50 por ciento para unos 200 locales de ocho calles. Esa bonificación debe solicitarse expresamente, igual que la que se mantiene para las familias numerosas. La bajada del IBI fue una condición exigida por Cs al PP para apoyar las cuentas.

Su portavoz se refirió ayer a esta cuestión. «Podemos pedir una rebaja del 20 por ciento pero los números no se sostienen. Primero está el debate sobre a quién beneficia rebajar el IBI industrial o comercial. Luego está la realidad. Y se optó por bajar el IBI urbano y el rústico y compensar con la supresión de la licencia de apertura de establecimientos», argumenta Cayetano Polo. La Junta de Gobierno local ya inició ese expediente para derogar la ordenanza el pasado día 27. El Consistorio deja de recibir por esa vía otros 100.000 euros. Bajar el IBI ya implica renunciar a 1.076.357 euros.