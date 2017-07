Un informe da la razón a la oposición que exige las actas de la Junta de Gobierno Local PSOE, Ciudadanos y CACeresTú han criticado la «falta de transparencia» del ejecutivo de Elena Nevado para ofrecer la información requerida EUROPA PRESS Domingo, 16 julio 2017, 13:49

Los grupos de la oposición en el Ayuntamiento de Cáceres, PSOE, Ciudadanos y CACeresTú, han exigido al equipo de Gobierno municipal del PP que les haga llegar las actas de la Junta de Gobierno Local, tras recibir un informe de secretaría que les da la razón en esta reclamación, al tiempo que han criticado la «falta de transparencia» del ejecutivo de Elena Nevado para ofrecer la información requerida para poder ejercer su labor de oposición.

Asimismo critican las «continuas trabas» del equipo de Gobierno en este asunto, "con la única finalidad de dilatar esta falta de información" sobre las reuniones del ejecutivo local, algo que los partidos de la oposición consideran «muy grave» ya que la Junta de Local «tiene atribuciones muy importantes relacionadas con los proyectos de ordenanzas y reglamentos y los proyectos de instrumentos de ordenación urbanística, entre otros».

A través de un comunicado, los tres partidos también critican las trabas a la hora de solicitar dicho informe de secretaría, «cuya solicitud tuvo que ir firmada por un tercio de los miembros de la corporación», que ahora les da la razón. Al respecto, se preguntan si el equipo de Gobierno «ha dilatado el proceso porque sabían que no tenían razón en sus argumentos».

Los tres grupos explican que, ante la negativa del equipo de Gobierno a facilitarles las actas de las reuniones semanales, presentaron un escrito en el que solicitaban la emisión de un informe, por parte de la secretaría general, que determine si el acceso a las actas completas de la Junta de Gobierno Local se excluye del derecho a la información de los concejales.

Y en este informe, destacan los grupos, se pone de manifiesto que «ebe procederse a la modificación o derogación expresa del artículo 121 del ROM, por ser contrario al artículo 23 de la Constitución y a la Ley l9/20I3, de 9 de diciembre, para garantizar que se haga entrega a todos los miembros de la Corporación de copia de las Actas de las sesiones de la Junta de Gobierno Local».

En el informe también se indica que «este derecho de los miembros electivos de las Corporaciones locales a obtener del Alcalde cuantos datos e informaciones precisen para el desarrollo de su función no exige a los solicitantes explicación o justificación de la razón por la que se piden».

Y añade que «la razón de la solicitud de una información se debe entender implícita en el ejercicio de sus funciones por parte de los Concejales, a quienes corresponde el control y fiscalización de los órganos de gobierno de la Corporación (artículo 22 LRBRL) lo que implica que éstos no tengan por qué dar una razón formal de todas sus actividades de control, más aun cuando no es infrecuente que pueda convenirles "no decir» para qué quieren la información a fin de no desvelar sus estrategias de actuación política".

«A mayor abundamiento, la Ley 1912013, de 9 de diciembre, de Transparencia, acceso a la información y reutilización, refuerza el deber de las Administraciones Públicas de realizar publicidad activa de los acuerdos, resoluciones y decisiones adaptados en el seno de su organización», se señala asimismo.

Por todo ello los grupos de la oposición exigen al equipo de Gobierno que «de forma inmediata» se les hagan llegar las actas de la Junta de Gobierno Local así como las que no les han sido enviadas en los últimos meses.