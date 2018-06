«Durante el incendio las escaleras eran un peligro, todo era humo» Carlos Hinojal vive junto al piso que se incendió. :: armando Carlos Hinojal, vecino de la vivienda incendiada en Aldea Moret, alaba la tranquilidad del dueño que uso un extintor para apagar la sartén SERGIO LORENZO Cáceres Martes, 26 junio 2018, 07:53

«Estaba en casa la tarde del domingo cuando se incendió el piso de al lado. El primero que notó que pasaba algo fue mi gato, que dio un salto y se marchó de la habitación en la que estábamos. Luego empezó a oler a quemado. Abrí la puerta de la calle y toda la escalera estaban llena de humo», cuenta Carlos Hinojal, vecino de puerta de la vivienda que se quemó hace dos días, en el número 24 de la avenida de la Constitución, en Aldea Moret.

El incendio se originó en la tercera planta del edificio, que tiene cinco plantas, sobre las cinco y media de la tarde. La tercera planta tiene dos domicilios, el de Carlos Hinojal es el que está más cerca del ascensor y el del incendio más cerca de las escaleras, prácticamente pegadas las dos puertas de entrada.

Más información Trasladan al hospital a tres personas por inhalación de humo en un incendio en Cáceres

En el piso donde se originó el siniestro vive un matrimonio formado por Luis G. F. e Isabel H. R., además de hijo pequeño de alrededor de 17 años.

Cuando Carlos abrió la puerta de su vivienda, entre el humo vio al joven que estaba en la puerta. Le dijo que entrara en su casa, pero el muchado regresó a buscar a su gato. «Aparecieron los bomberos - cuenta -, y me dijeron que me metiera en casa, porque en las escaleras no se podía dar un paso sin que te pasara algo. Eran un peligo, todo era humo. Lo mejor era quedarse dentro a esperar a que apagaran el fuego, porque si te metías en las escaleras te podías quedar ahí».

Según el relato de los bomberos del Sepei que fueron a apagar el fuego, cuando llegaron encontraron al matrimonio y a su hijo dentro de una habitación de la casa, salvaguardada del fuego que se inició en una sartén, en la cocina.

En total se atendió a cinco vecinos. Dos personas que estaban en el quinto piso que intentaron bajar por las escaleras, tuvieron que ser atendidas al verse afectados por el humo. Al matrimonio y a su hijo, después de ser trasladados al hospital por inhalación de humo se les dio el alta. Ayer no se encontraban en el piso, que no estaba en condiciones de ser habitado. Se encuentran con familiar.

Hinojal alaba la reacción de su vecino, «gracias a él no fue peor la cosa, cuando estaba ardiendo la sartén con aceite fue a las escaleras a coger un extintor y lo usó para apagar el fuego».