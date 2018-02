El hotel Albarragena de Cáceres saldrá a la venta para pagar a los acreedores Fachada principal del Hotel Albarragena, en la calle Pizarro. Fue inaugurado en el año 2009. :: jorge rey El establecimiento de la calle Pizarro mantiene, de momento, su actividad y prevé reabrir el restaurante en breve CÁCERES. Lunes, 19 febrero 2018, 07:54

El Hotel Albarragena de la calle Pizarro saldrá a la venta en breve para poder pagar a los acreedores. Así lo ha avanzado a este diario el abogado Abel López-Colchero Agudo, designado administrador del concurso de acreedores en el que se halla inmerso el establecimiento hotelero desde hace un año.

Todavía es pronto, añade el abogado, para saber el precio por el que el edificio se podrá adquirir. Se requiere una tasación previa. Además del inmueble, también saldrá a la venta tanto el mobiliario como las instalaciones interiores.

La salida al mercado del Albarragena, de tres estrellas, es la consecuencia inmediata del edicto publicado el pasado martes, día 13, en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Esta publicación recoge un auto emitido por el Juzgado de lo Mercantil de Cáceres según el cual se ha acordado, en primer lugar, «abrir la fase de liquidación del concurso al no haberse aprobado en junta de acreedores la propuesta de convenio presentada». A continuación, el auto expone que se ha acordado la suspensión de las facultades de administración y disposición de Hotel Albarragena S. L. sobre su patrimonio. Y, por último, «se ha declarado disuelta la mercantil Hotel Albarragena S.L., cesando en su función sus administradores, que serán sustituidos por la administración concursal», reza el texto.

A todos los efectos, Abel López-Colchero es en estos momentos el único administrador del hotel. «El hotel saldrá a la venta en un plan especial. La sociedad limitada ha quedado disuelta y va a morir», explica el letrado.

La sociedad que ahora desaparece, Hotel Albarragena S.L., era la propietaria del hotel. Y estaba formada por varios accionistas. «Los accionistas se quedan sin la sociedad y sus acciones ya no valen nada», explica a HOY el administrador concursal. No obstante, precisa, todo este procedimiento no tiene por qué alterar al funcionamiento ordinario del establecimiento. «El hotel no tiene por qué dejar de funcionar», agrega. Si, finalmente, el Albarragena encuentra comprador habría un cambio de titularidad. Y el nuevo dueño decidirá si continúa o no con su actividad actual.

En estos momentos, y desde el pasado verano, el hotel está regentado por un arrendatario que, curiosamente, pertenece a la misma familia que puso en marcha este establecimiento hotelero inaugurado en 2009. Cuenta con cinco trabajadores. Además, por otro lado, también está en trámites el alquiler de la zona del restaurante y del patio, uno de los grandes atractivos del inmueble.

Hay que recordar que el hotel Albarragena echó el cierre en enero de 2017 y despidió a toda su plantilla, integrada entonces por 15 trabajadores. Permaneció sin actividad hasta el verano. En el momento de su cierre, el establecimiento había solicitado entrar en concurso de acreedores voluntario para poder hacer frente a los pagos pendientes, ya que hasta entonces había estado funcionando con pérdidas. Tenía una deuda hipotecaria y deudas con distintos acreedores. El concurso de acreedores es una fórmula prevista en la ley con el fin de ayudar a empresas y a personas físicas que pasan por situaciones difíciles a hacer frente a sus pagos.

Cambios de titularidad

Antes de producirse el cierre, el edificio había sufrido dos cambios de titularidad durante 2016. La familia que lo puso en marcha decidió venderlo a la sociedad limitada Vía Desarrollos Industriales, con domicilio en Albacete. Y unos meses más tarde, el hotel fue adquirido por la firma andaluza Espamarrakes Desarrollos S.L., que era la principal accionista.

Ninguna de estas dos empresas lo explotaron directamente. Tenían como arrendataria a la sociedad gallega Bergansol, que fue la que decidió cerrar el hotel en enero de 2017.

El hotel Albarragena cuenta con 18 habitaciones, de las que 16 son dobles y dos individuales. El edificio, original del siglo XVIII, fue sometido a una profunda rehabilitación para su uso hotelero.