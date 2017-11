La hostelería prolonga la presencia de terrazas

Terrazas hasta en Navidad. Por ese camino parece que nos lleva las «bondades» de este atípico otoño de 2017. No hay más que echar un vistazo a las zonas más concurridas de hostelería para darse cuenta de que el calor y la falta de precipitaciones son una inyección de primera. José Márquez es el gerente del Mesón San Juan, y hasta él mismo está sorprendido y cree que nunca en el mes de octubre han tenido tanta actividad fuera del local. «Es raro, no es normal», apunta. Porque no es solo que puedan sacar las mesas y las sillas durante unas horas, sino que pueden hacerlo durante prácticamente todo el día.

Paco Palacio, de la cafetería Centro, dice que no ha tenido una temporada de verano-otoño tan buena «desde 2007». Es realista y afirma que sí, que el buen tiempo ayuda y le hace ganar más dinero, pero que eso no significa que esté contento por la ausencia de lluvia, porque ésta es necesaria. De todos modos considera que en Cáceres, aunque lentamente, va iniciándose la «cultura de la terraza», que hace que no haga falta que haga calor para estar en el exterior, algo que sucede con frecuencia en ciudades de Europa.