La histórica Sala Capitol de Cáceres reabre sus puertas tras años de inactividad Isidro Timón y Amelia David abren la puerta de la Sala Capitol, ayer a mediodía. :: lorenzo cordero La Escuela de Teatro Maltravieso ha alquilado por diez años el recinto a la Fundación España-Duero para ofrecer una programación periódica MARÍA JOSÉ TORREJÓN CÁCERES. Martes, 5 diciembre 2017, 07:37

La vida vuelve a la Sala Capitol. El emblemático centro cultural, que antes funcionó como cine, prepara su reapertura para comienzos de año. La Escuela de Artes Escénicas Maltravieso gestionará el recinto después de llegar a un acuerdo con la Fundación España-Duero, propietaria del inmueble. Ha alquilado el espacio por un periodo de diez años para ofrecer una programación periódica de teatro, música y cine no comercial.

Las puertas del Capitol permanecen cerradas desde hace tres años. El centro se clausuró el 14 de enero de 2015, aunque su actividad había menguado mucho durante su última etapa. Perteneciente a la obra social de Caja Duero, su cerrojazo fue consecuencia de la reestructuración de la entidad financiera.

El dramaturgo Isidro Timón y la actriz Amelia David, socios de Maltravieso, ya tienen las llaves del Capitol. La idea, según explica Timón, es abrir las instalaciones en enero o febrero. Hay que hacer una puesta a punto del edificio, ampliar el escenario y mejorar la iluminación. La sala, que pasará a llamarse Teatro Maltravieso Capitol, brindará 430 butacas para disfrutar no sólo de los montajes de la propia escuela, sino de otros espectáculos.

EN PRIMERA PERSONAIsidro Timón Escuela de Teatro Maltravieso «Es un lugar emblemático que queremos convertir en un espacio de cultura activa» José María Viejo Fundación España-Duero «Nos presentaron un proyecto muy atractivo; el alquiler está por debajo del precio de mercado»

«Es un lugar muy emblemático que queremos convertir en un espacio de cultura activa. Durante mis primeros años de estudiante en Cáceres era socio del cineclub y en el Capitol he visto películas que me han marcado. Después, con el paso de los años, también he trabajado allí», evoca Isidro Timón.

Su escuela de teatro, aclara, permanecerá en su sede actual, en la calle Parras. Aquí echó a andar en el mes de octubre de 2015. Y aquí se seguirán impartiendo las clases, a las que asisten 150 alumnos. Pero los ensayos de las obras y los propios montajes se exhibirán en la Sala Capitol, ya que el centro de la calle Parras tiene un aforo mucho más reducido. Dentro de la programación se prestará especial atención a las propuestas infantiles.

«Buscábamos un espacio más grande que el que teníamos. Ha sido un proceso largo. Hemos estado viendo diferentes posibilidades», explica Isidro Timón. Así fue como llamaron a la puerta de la Fundación España-Duero, constituida tras la fusión de Caja Duero y Caja España para hacerse cargo de lo que era la obra social de estas entidades. Los socios de la Escuela Maltravieso hicieron llegar su propuesta y esperaron. Un día sonó el teléfono.

«Se pusieron en contacto con nosotros. Estaban muy interesados en que la sala volviera a funcionar con un uso teatral. Les gustó nuestro proyecto», detalla Timón. Así fue, tal y como admite José María Viejo, director de comunicación de la Fundación España-Duero. «Estamos muy contentos», dice en referencia al nuevo uso de la sala.

Cuenta que la fundación, una vez superado su largo proceso de constitución y puesta en marcha, se propuso optimizar todos sus bienes y ponerlos a disposición de la sociedad. «Encontramos que teníamos mucho patrimonio, pero pocos recursos económicos para mantenerlos en funcionamiento», detalla José María Viejo. De ahí que se optara por dar uso a sus inmuebles a través de terceros.

En el caso de Cáceres, indica, la fundación buscó «muchas posibilidades» con diferentes empresas y entidades para reabrir el Capitol. Tenían claro que sería una empresa local la encargada de gestionar el espacio. «Maltravieso nos presentó un proyecto muy serio y atractivo, con una programación permanente. Para nosotros lo importante era que el edificio funcionara y tuviera los cuidados necesarios», explica el director de comunicación de la Fundación España-Duero.

La relación entre esta entidad y Maltravieso va más allá de la establecida entre el propietario del inmueble y su inquilino. La fundación actúa, en cierta medida, de mecenas de la escuela de teatro. ¿Cómo? Ofreciendo un alquiler más económico que garantice una programación de calidad. Ninguna de las partes ha desvelado el importe. «El alquiler está muy por debajo del precio de mercado. Pero para nosotros lo económico es secundario», dice José María Viejo. La fundación, que aparecerá en los carteles como colaboradora en todas las producciones, también se ha reservado fechas para organizar actividades propias.

La Sala Capitol no es una sala más. Forma parte de la historia de generaciones de cacereños. En 1997 se convirtió en centro cultural de la mano de Caja Duero tras ser sometido una profunda reforma. El edificio se dotó de los sistemas más sofisticados de la época, como un techo móvil y gradas telescópicas. Antes, funcionó como uno de los cines de referencia de la ciudad. También fue sala de fiestas y hasta hospital.