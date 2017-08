La historia no contada de Arroyo de la Luz El autor en la presentación. :: a.m. El libro del cronista oficial, Francisco Javier García Carrero, cuenta hechos poco conocidos de la localidad, como la del origen del propio nombre del pueblo SORAYA SALGADO CÁCERES. Jueves, 17 agosto 2017, 07:20

«Arroyo ya no es del Puerco, que lo llaman cielo azul porque tiene por Patrona a la Virgen de la Luz». Así lo anuncia la popular 'Jota del Carretín' y así sucedió. En 1937, en plena Guerra Civil, por orden del general Francisco Franco, este pueblo situado a 20 kilómetros de la capital cacereña cambia el nombre a Arroyo de la Luz, haciendo honor a su virgen.

Hasta entonces, sus habitantes habían tenido que soportar muchas mofas y burlas por la denominación peculiar de su lugar de origen: Arroyo del Puerco. Un jabalí que amedrentaba a los campesinos arroyanos del siglo XIII fue el culpable de ese nombre que los arroyanos aprendieron a llevar con elegancia, y que incluso defendieron seguir llevando por bandera en 1929, cuando se sometió al pueblo a un plebiscito popular para la posible modificación del nombre. En el referéndum ganó el sí a Arroyo del Puerco, por 100 votos frente a 19 que se inclinaron por Arroyo de la Luz.

Este hecho sirve de título al nuevo libro, 'Del Puerco a de la Luz', publicado por Francisco Javier García Carrero, doctor de Historia en la Universidad de Extremadura y cronista oficial de la localidad. «El proceso del cambio de nombre del pueblo es uno de los que más llama la atención porque no fue fácil, y evidentemente no se hizo de manera democrática», explicó su autor, quien recuerda que fue una orden del dictador Franco.

«El libro está formado por 34 capítulos que son estudios históricos del pueblo», añadió el escritor . Estos episodios, que a su vez han sido publicados en el HOY mensual de la localidad, se completan con abundante bibliografía útil para el lector.

«Comienza en la historia antigua, con El Castro de Sansueña del siglo IV antes de Cristo y concluye con un artículo sobre la primera alcaldesa de Arroyo de la Luz», relató el escritor. Isabel Molano, alcaldesa del pueblo y protagonista del último capítulo, acompañó ayer al autor en el acto de presentación y explicó que la edición ha corrido a cargo de la editorial del pueblo 'Luz y Progreso', que permite al municipio «hacer riqueza con la literatura que está dentro de las personas que forman Arroyo». Los ejemplares sacados en esta primera tirada han sido 500, y el precio de compra son 8 euros.

«Otros cronistas e historiadores se centraban en el Retablo de Divino Morales, el Convento de San Francisco y otros temas muy conocidos de nuestro pueblo. Yo he querido contar algo más, la otra parte de la historia que nunca nos han contado. Me he centrado en aspectos tan llamativos como la esclavitud, los judíos, la Inquisición...», describió García Carrero. En esta publicación ha participado también la asociación cultural 'Arroyo de la Luz Paisajes y Fiestas', que se ha encargado de hacer las fotografías. El prólogo lo han redactado Loli Higuero, periodista y Vicente Ramos, sociólogo, quienes además son arroyanos.

La presentación se hará hoy a las 20 horas en el Corral de Comedias del Cine-Teatro Municipal de la localidad.