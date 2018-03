Una guía reunirá los establecimientos que permiten la entrada de perros 00:50 La impulsora. Sonia Salas, voluntaria del Refugio, es la impulsora de la iniciativa. En la imagen aparece acompañada por sus dos perros, Nelly y Teo. Están en La Casa del Goloso, cafetería situada en la calle General Ezponda que permite la entrada a mascotas. / Jorge Rey El Refugio comienza a repartir pegatinas identificativas por las cafeterías, tiendas y otros negocios locales donde los clientes pueden ir con mascota MARÍA JOSÉ TORREJÓN CÁCERES. Domingo, 4 marzo 2018, 09:50

Sonia Salas no concibe la vida sin sus dos perros, Nelly y Teo, dos canes mestizos adoptados hace 5 y 3 años. Tampoco lo hacen sus amigos que viven en otras ciudades y que también tienen mascota. Cada vez que recibía una visita en casa se encontraba ante las mismas dudas: ¿Dónde podemos ir a comer? ¿Y a tomar un café? ¿Pueden entrar perros en ese bar?

«Cáceres es una ciudad muy visitada y no hay forma de hacer un recorrido con perro sin que haya sitios donde no te pongan alguna pega. Muchas veces te encuentras con un amigo y no te puedes tomar un café porque tienes que dejar a tu mascota fuera. Y yo me niego a dejar a los míos en la calle porque los pueden robar o ellos se pueden perder», comenta Salas.

Cansada de esta situación, esta voluntaria del Refugio de animales San Jorge se propuso hace un año despejar dudas y comenzó una campaña para saber qué establecimientos de la ciudad no ponían problemas ni malas caras a la entrada de perros. «Me llevé una grata sorpresa», dice sobre la respuesta obtenida de los negocios. Ese trabajo de campo ha terminado y ahora ha pasado a una segunda fase que tiene dos acciones.

Por un lado, la iniciativa consiste en colocar pegatinas identificativas en los locales para que los clientes puedan saber si pueden entrar o no con su mascota. Y, además, publicará una guía donde aparecerán todos los establecimientos a los que, hoy por hoy, se pueda acceder con perro con el fin de facilitar las cosas a los dueños de perros. Se trata de que vayan sobre seguro y se ahorren disgustos. El proyecto está respaldado por el Refugio.

Las primeras pegatinas ya están en la calle. Han sido diseñadas por el artista cacereño Paco Rosco. En ellas se ve a un perro con forma de llave cuyas hendiduras dibujan el 'skyline' de la Ciudad Monumental. Junto al dibujo aparece el siguiente texto: 'Se puede. Bienvenidog'. El distintivo se puede ver, por ejemplo, en la tienda de ropa Miren de la Plaza de San Juan o en La Casa del Goloso, la cafetería situada en la calle General Ezponda.

Milo Rey coloca una pegatina que identificará a partir de ahora a todos los locales donde puedan entrar perros. / Jorge Rey

Según el recuento realizado por Sonia Salas, hay una veintena de establecimientos donde los perros tienen las puertas abiertas. En la relación aparece la tapería La Cacharrería y los bares Las Macetas, La Habana, Capitán Haddock, Bulevar y La Traviata, todos ellos ubicados en la zona de Pizarro. Entre los hoteles que prestan alojamiento a mascotas se encuentra el Albarragena, el Alfonso IX, Los Naranjos, Ara, Iberia, Don Manuel y el Palacio de los Arenales. A la lista hay que añadir los apartamentos turísticos Las Cuatro Esquinas, Santiago 9 y todos los adheridos al sello 'La Casa Pintada'

La peluquería Vintage, la ferretería Diosán, la óptica Mundis, la zapatería Mamen Peña, la tienda Kiddy's Class (del grupo Inditex) de la calle Pintores y el establecimiento que Decathlon tiene en esta misma vía completan la guía de locales aptos para perros, a los que hay que añadir otros negocios de restauración como la tapería La Majá, el bar Dio, Rialto, La Mentirosa, la librería-café Psicopompo, Boogaloo, Las Claras, el bar de la asociación de vecinos de San Blas y la terraza del Parque del Príncipe. Aquellos locales que todavía no hayan contactado con Sonia y quieran aparecer en la guía y colgar su pegatina pueden hacerlo enviando un mensaje de whatsapp al teléfono 658 668 931. El único precio que deberán pagar a cambio será un donativo destinado al Refugio.

'SrPerro' a lo cacereño

Sonia Salas quiere que su guía sea, a escala local, el equivalente a la página web de 'SrPerro', una de las más seguidas a nivel nacional por los dueños de mascotas para saber qué planes pueden hacer con sus canes. En esta página aparecen registrados varios negocios de la ciudad, entre los que se encuentra La Casa del Goloso. Su propietario es Milo Rey. Abrió el pasado mes de mayo su establecimiento y tuvo claro desde el principio que los perros tendrían alfombra roja en su local. Él, de hecho, convive con un caniche llamado Dalí.

Su experiencia, hasta el momento, ha sido positiva, aunque también ha tenido que soportar los comentarios de algún cliente que, con desaire, le ha afeado el hecho de tener que compartir espacio con un animal. «Pero, en general, la aceptación ha sido muy buena. Si el dueño del perro ve que se está comportando mal se acaba el café cuanto antes y se marcha para no molestar», resume el empresario.

Mientras tanto, Sonia continúa con su particular cruzada para hacer de Cáceres un lugar mejor para los perros. Tiene una razón de peso. «Se lo debo», confiesa mientras recuerda que adoptar a Nelly hace cinco años le ayudó a superar una etapa difícil en su vida. Está en deuda con ella, concluye.