Guía para no perderse nada del Clásico de Cáceres

Cuenta atrás para la edición 29 del Festival de Teatro Clásico de Cáceres, que se desarrolla en la ciudad monumental del 13 de junio al 1 de julio. Tres escenarios (San Jorge, las Veletas y Santa María), catorce obras teatrales (en la que destacan dos coproducciones de la Compañía Nacional de Teatro Clásico) un concierto en la escena Clásica y mucho más. Complementando la sección oficial tendrán lugar representaciones de escenas, entremeses y rutas teatralizadas por la ciudad monumental. También habrá talleres, cine, una exposición, un curso sobre la danza en el teatro clásico japonés (del 26 al 29 de junio) y espectáculos de danza. ¡Empezamos el repaso!

Jueves, 14 de junio 'Eco y Narciso', esbozos y cineclub

La compañía Miseria y Hambre Producciones abre la sección oficial del Festival el día 14 de junio con la versión de Elena Sánchez de 'Eco y Narciso', de Pedro Calderón de la Barca y que dirige David Martínez. La plaza de San Jorge acoge, a las 22,30 horas, la representación, cuyo reparto está compuesto por Lara Crube, Manuel Moya, Ana Vélez, Jorge Kent, Héctor Carballo, Jaime Soler Huete, y María Besant, además de la músico Alba Fresno. La obra, recomendada a partir de 13 años, dura 90 minutos. La entrada cuesta 18 euros en taquilla, 15 en venta anticipada. Lea la sinopsis de la obra.

02:28 Vídeo.

Este jueves se inaugura 'Esbozos aúreos', escenas de obras fundamentales del teatro clásico que pondrán en escena alumnos de la Escuela de Arte Maltravieso en el Palacio de Carvajal y con entrada libre. A partir de las 20,30 horas, el grupo Medea representa 'Ricardo III' (acto I, escena I y acto V, escena II) de William Shakespeare; y el grupo Yerma, 'Hamlet' (acto III, escena IV), también del dramaturgo inglés.

Asimismo, habrá un hueco para la sección 'Cine entre bambalinas' con la proyección, en la Filmoteca de Extremadura a las 20,30 horas con entrada a un euro, de 'La corona partida'. Habá una presentación especial a cargo del extremeño Pepe Reyes, diseñador de vestuario de cine,t eatro y series de televisión.

Por último, en esta primera jornada del Festival también se inaugura la exposición 'Vestir las emociones. El diseño de época en la ficción', que se podrá visitar hasta el próximo 1 de julio en el Museo de Cáceres. Dedicada al diseñador y figurinista extremeño Pepe Reyes, está compuesta por diez trajes procedentes de películas y series de época en las que ha trabajado, entre ellas, 'Isabel', 'La corona partida' y 'Carlos, el emperador'. El horario es de martes a sábado de 9 a 15 y de 17 a 20,15 horas; los domingos, de 10,15 a 15 horas.

A la izquierda, el cartel de la exposición en el Museo de Cáceres; a la derecha, un fotograma de 'La corona partida'. / HOY

Viernes, 15 de junio 'Orlando' y rutas teatralizadas

Comedia en la plaza de San Jorge para el viernes 15 de junio a las 22,30 horas. La compañía Teatro Defondo representa 'Orlando', de Virginia Wolf, dirigido por Vanessa Martínez. El reparto está compuesto por Gustavo Galindo, Pablo Huetos, Rebeca Sala, Pedro Santos y Gemma Solé. Además, la obra cuenta con la colaboración de un equipo musical formado por Laura Salinas, Ramiro Morales, Iván Mellén, Roberto Terrón, Joan Espina, Antonio Toledo, Daniel del Pino y Andreas Prittwitz. Dirigida a público adulto, dura 1 hora y 40 minutos. La entrada cuesta 18 euros el día de la función, 15 en venta anticipada. Lea la sinopsis de la obra.

01:09 Vídeo.

Además, comienzan las rutas teatralizadas por la ciudad. Bajo el título 'Mujeres en la historia', se pondrán de relieve figuras como Isabel de Castilla, Isabel de Moctezuma o Dolores de Espadero, entre otras. La cita, dirigida por Montaña Granados, se celebra en el casco histórico a partir de las 21 horas y tiene aforo libre.

Sábado, 16 de junio 'De fuera vendrá, quien de casa nos echará', por Morboria Teatro

La compañía Morboria Teatro pone en escena la comedia de Agustín Moreto titulada 'De fuera vendrá quien de casa nos echará'. San Jorge acoge a las 22,30 horas la representación, dirigida y adaptada por Eva del Palacio, el sábado día 16. Protagonizan la obra Fernando Aguado, Diego Morales, Eva del Palacio, Alejandra Lorente, Virginia Sánchez, Eduardo Tovar, Ana Belén Serrano, Jorge Corrales, Vicente Aguado, Luna Aguado y Trajano del Palacio. Dirigida a público adulto, durará 2 horas y 10 minutos. La entrada cuesta 18 euros el día de la función, 15 en venta anticipada. Lea la sinopsis de la obra.

01:45 Vídeo.

Sábado, 16 de junio 'Y los sueños, sueños son', por la compañía de títeres Tropos-La Tirita

Títeres para el sábado 16 a las 21 horas en la plaza de Santa María. La compañía Tropos-La Tirita Teatro representa, durante 50 minutos, 'Y los sueños, sueños son', la adaptación de Guillermo Gil para público infantil (a partir de 6 años) de 'La vida es sueño, de Calderón de la Barca. El reparto está compuesto por el propio Guillermo Gil y Pacu Úbeda. La entrada es libre. Lea la sinopsis de la obra.

08:25 Vídeo.

Domingo, 17 de junio 'Traidor', por Teatro Corsario, y talleres

'Traidor', de José Zorrilla, es la representación que protagoniza el Festival el domingo día 17 en San Jorge a las 22,30 horas. La compañía Teatro Corsario pone en escena la obra bajo dirección de Jesús Peña. El reparto está formado por Carlos Pinedo, Luis Miguel García, Blanca Izquierdo, Javier Bermejo, Teresa Lázaro y Borja Semprún. La edad recomendada es a partir de 13 años. La puesta en escena durará unos 85 minutos. La entrada cuesta 18 euros el día de la función, 15 en venta anticipada. Lea la sinopsis de la obra.

03:27 Vídeo.

Además, en la plaza de Santa María a partir de las 20,30 horas se imparte el primero de los talleres programados para niños. Bajo el título 'Máscaras del Siglo de Oro', se introducirá a los peques en la 'commedia dell'arte' y se elaborarán máscaras que representen los arquetipos de la modalidad teatral italiana.

Martes, 19 de junio Entremeses de Calderón

Alumnos de la Escuela Superior de Arte Dramático de Extremadura protagonizan los 'Entremeses de la burla, el amor y la rabia' de Calderón de la Barca que están previstos para el martes día 19 a partir de las 22,30 horas con entrada libre en el Gran Teatro. 'Don Pegote', 'La casa holgona', 'El sacristán mujer' y 'La rabia' son lso entremeses elegidos. La representación está dirigida por Carmen Galarza y versionada por Charles Delgadillo.

Miércoles, 20 de junio 'Las dos bandoleras' por Emulsión Teatro y esbozos aúreos

La compañía Emulsión Teatro será la primera en esta edición en subirse al escenario de la Plaza de las Veletas. La cita, el miércoles día 20 a las 22,30 horas, trae el estreno de 'Las dos bandoleras', de Lope de Vega. Pedro Luis Bellot dirige la obra, que dura unos 90 minutos y está protagonizada por Guadalupe Fernández, Elizabeth Ruiz, Jorge Barrantes, Juan Vázquez y Asunción Mieres. La edad recomendada es a partir de 11 años. La entrada cuesta doce euros el día de la función; diez en venta anticipada. Lea la sinopsis de la obra.

'Las dos bandoleras'.

Por otra parte, continúa la sección 'Esbozos aúreos' en el Palacio de Carvajal. A partir de las 20,30 horas y con entrada libre, alumnos de la Escuela de Arte Maltravieso representan 'Qué largo me lo fiáis' (grupos Edipo y La Gaviota) y escenas de 'Hamlet', de William Shakespeare. Actúa el grupo Yerma (acto III, escena IV; acto I, escena X; y acto III, escena I).

Jueves, 21 de junio 'Comedia Aquilana', por Nao d'Amores y la Compañía Nacional; esbozos y cineclub

Nao d'Amores y la Compañía Nacional de Teatro Clásico ponen en escena la 'Comedia Aquilana' de Diego Torres Naharro versionada y dirigida por Ana Zamora. La representación será el jueves 21 en la plaza de las Veletas, a partir de las 22,30 horas. El reparto está compuesto por Silvia Acosta, María Besant, Javier Carramiñana, Juan Meseguer, Belén Nieto, Alejandro Saá, María Alejandra Saturno e Isabel Zamora. La obra, recomendada a partir de 12 años, dura 60 minutos. La entrada cuesta 18 euros en taquilla, 15 en venta anticipada. Lea la sinopsis de la obra.

'Comedia Aquilana'.

Por otra parte, concluye la sección 'Esbozos aúreos' en el Palacio de Carvajal, donde se recorren escenas de obras fundamentales para el teatro clásico de la mano de los alumnos de la Escuela Maltravieso. A partir de las 20,30 horas, el grupo Medea pone en escena 'Ricardo III' (acto I, escena I; acto V, escena III) y el grupo Yerma apuesta por 'Hamlet' (acto I, escena X; acto III, escena I).

También a partir de las 20,30 horas en la Filmoteca de Extremadura, segunda sesión de 'Cine entre bambalinas' con la proyección de 'Cyrano de Bergerac', de Jean-Paul Rappeneau. La entrada cuesta un euro.

A la izquierda, cubierta de un libro de 'Hamlet'; a la derecha, fotograma de la película 'Cyrano de Bergerac'.

Viernes, 22 de junio 'La cueva de Salamanca', por la Compañía Nacional y la de Salvador Collado; y rutas teatralizadas

Emilio Gutiérrez Caba dirige 'La cueva de Salamanca', que pone en escena la Compañía Nacional de Teatro Clásico y la de Salvador Collado el día 22 a las 22,30 horas en la plaza de las Veletas. Se trata de una obra basada en textos de Ruiz de Alarcón y otros autores elaborada con motivo del Centenario de la Universidad de Salamanca. Protagonizan 'La cueva de Salamanca' Eva Marciel, María Besant, Daniel Ortiz, Juan carlos Castillejo, Chema Pizarro y José Manuel Seda. Está dirigida a todos los públicos y dura 90 minutos. La entrada cuesta 20 euros el día de la función; 18 en venta anticipada. Lea la sinopsis de la obra.

'La cueva de Salamanca'.

Además, hoy continúan las rutas teatralizadas por la ciudad. Bajo el título 'Mujeres en la historia', ponen de relieve figuras como Isabel de Castilla, Isabel de Moctezuma o Dolores de Espadero, entre otras. La cita, dirigida por Montaña Granados, se celebra en el casco histórico a partir de las 21 horas y tiene aforo libre.

Sábado, 23 de junio 'El caballero de Olmedo', por Noviembre Teatro,y 'Quijote colosal', por Grupo Sauco

La compañía Noviembre Teatro pone en escena, el día 23 a las 22,30 horas en las Veletas, 'El caballero de Olmedo', de Lopez de Vega, en una versión escrita y dirigita por Eduardo Vasco y protagonizada por Daniel Albaladejo, Arturo Querejeta, Fernando Sendino, Rafael Ortiz, Isabel Rodes, Elena Rayos, José Vicente Ramos, Charo Anmador y Antonio deCos. La edad recomendada es a partir de 12 años y la obra dura 100 minutos. La entrada cuesta 20 euros el día de la función y 18 en venta anticipada. Lea la sinopsis de la obra.

02:38 Vídeo.

Marionetas gigantes en la plaza de Santa María para el sábado día 23 a las 21 horas en Santa María. La compañía teatral Grupo Sauco pone en escena 'Quijote colosal'. El espectáculo cuenta con la participación de los actores y titiriteros Cinthya Priego, Analía Ortiz, Sigor Schwaderer y Ángel Bascuñana, además del propio director y autor, Carlos Schwaderer. La obra está dirigida a público familiar y tiene una duración de 60 minutos. La entrada es libre. Lea la sinopsis de la obra.

01:03 Vídeo.

Domingo, 24 de junio 'Desengaños amorosos', por Estival Producciones; y taller infantil

Nando López, en base a las novelas amorosas de María de Zayas, es el autor de 'Desengaños amorosos', que se representará en el escenario de la plaza de las Veletas el domingo día 24 a las 22,30 horas. Estival Producciones poneen escena la obra, dirigida por Ainhoa Amestoy. Ernesto Arias, Manuel Moya, Lidia Navarro y Silvia de Pe conforman el elenco. La edad recomendada es a partir de los diez años y la obra dura 90 minutos. El precio de la entrada es de 18 euros el día de la función y 15 en venta anticipada. Lea la sinopsis de la obra.

'Desengaños amorosos'.

Además, en la plaza de Santa María a partir de las 20,30 horas tendrá lugar el taller 'Marionetas de hilo del Siglo de Oro', dirigido a niños y donde se detallará cómo se construye y se usa un títere, además de las posibilidades teatrales que tiene.

Martes, 26 de junio Comienza 'El laboratorio del Clásico'

El patio de la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno acoge el espectáculo 'White bird' (pájaro blanco), dentro de la sección 'El laboratorio del Clásico'. Kevin Yoshimura y Viviana Bovino interpretan esta pieza a partir de las 22,30 horas y con entrada a cinco euros.

También se imparte el primero de los talleres del curso 'La danza ceremonial como paradigma del teatro clásico japonés' en el aula de Cuerpo de la escuela Superior de Arte Dramático. De 9,30 a 13,30 horas e impartido por María Eulalia Martínez, estará centrado en el sable japonés.

Miércoles, 27 de junio 'Ojos, pues me desdeñais', por el Dúo Orpheo; y danza

El Dúo Orpheo, formado por la soprano María Eugenia Boix y el músico Jacinto Sánchez, ambos extremeños, ofrece un programa musical en la iglesia de la Preciosa Sangre el miércoles día 21 a partir de las 21 horas. Interpretarán, entre otros, 'Claros y frescos ríos' y 'Triste estaba el rey David', de Alonso de Mudarra; 'La canción del emperador' y 'Paseávase el rey moro', de Lluys de Narváez; 'Marizápalos', anónimo del siglo XVII, y 'Sepan todos que muero', 'Ojos pues me desdeñais', 'No piense Menguilla', 'Tortolilla si no es por amor', 'Si quieres dar Marica en lo cierto' y 'Laverdad de Perogrullo', de José Marín. La entrada es libre. Lea el programa completo.

Dúo Orpheo.

Además, 'Sakura', un espectáculo de danza Kamigata-mai dentro de 'El laboratorio del clásico'. Será en el patio de la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno a las 22,30 horas y cuesta cinco euros.

También continúa el curso de danza ceremonial en el teatro japonés. En esta ocasión, comienza un taller de danza kamigata-mai, que se imparte de 9,30 a 13,30 por Keiin Yoshimura.

Jueves, 28 de junio 'El criticón', por Teatro del Temple; y Ceremonia del té

La compañía Teatro del Temple representa el jueves día 28 en las Veletas (22,30 horas) 'El criticón' que José Luis Esteban ha escrito en base a la novela de Baltasar Gracián. La dirección corre a cargo de Carlos Martín y el reparto está formado por José Luis Esteban, Alfonso Palomares, Félix Martín, Charles Bad, Francisco Fraguas, Minerva Arbués, Encarni Corrales y Gonzalo Alonso. La edad recomendada es a partir de quince años y la obra dura 95 minutos. El precio de la entrada es de 18 euros el día de la funció y de 15 si se adquiere por venta anticipada. Lea la sinopsis de la obra.

'El criticón'.

Además, a las 21 horas concluye la sección 'El laboratorio del Clásico' con la interpretación de la Ceremonia del té en el patio del Archivo Histórico Provincial con Keiin Yoshimura y Viviana Bovino.

Continúa el curso de danza ceremonial en el teatro japonés con el taller de danza kamigata-mai, que se imparte de 9,30 a 13,30 por Keiin Yoshimura.

Viernes 29 y sábado 30 de junio 'Cómico esencial', por El Brujo; rutas y taller de espadas

La compañía Rafael Álvarez 'El Brujo' pone en escena en la plaza de las Veletas, los días 29 y 30 (ambas funciones a las 22,30 horas), su espectáculo 'Cómico esencial', protagonizado por 'El Brujo' y que repasa sus últimos diez años de teatro. La entrada cuesta 18 euros el día de la función; quince en venta anticipada. Lea la sinopsis de la obra.

'Cómico esencial'.

Además, el viernes 29 concluyen las rutas teatralizadas por la ciudad. Bajo el título 'Mujeres en la historia', ponen de relieve figuras como Isabel de Castilla, Isabel de Moctezuma o Dolores de Espadero, entre otras. La cita, dirigida por Montaña Granados, se celebra en el casco histórico a partir de las 21 horas y tiene aforo libre.

Por su parte, el sábado 30 en la plaza de Santa María finalizan los talleres organizados. A partir de las 11 horas se imparte el último, titulado 'Espadas del Siglo de Oro' y dirigido a niños.

Asimismo, finaliza el curso de danza ceremonial en el teatro japonés con la última sesión del taller de danza kamigata-mai, que se imparte de 9,30 a 13,30 por Keiin Yoshimura.

Domingo, 1 de julio 'Farsantes de ida y vuelta', por Zircus Animación y Z Teatro, y 'La carajería' visto por La Botika

Turno para 'Farsantes de ida y vuelta', una comedia que funde teatro y circo y que se representa el domingo 1 de julio a las 22,30 horas en la plaza de las Veletas. Las compañías Zircus Animación S.L y Z Teatro ponen en escena la obra, que cuenta con música en directo y que narra la historia de tres cómicos de la legua, interpretados por Javier Rosados, Juan Carlos Rey y Javier Uriarte. La entrada cuesta doce euros el día de la función; diez en venta anticipada. Lea la sinopsis de la obra.

'Farsantes de ida y vuelta'.

El Corral de las Cigüeñas acoge el día 1 a partir de las 22,30 horas y con entrada libre la adaptación de La Botika del libro pornográfico y anticlerical 'La carajería' de Antonio Vignali. Dirigida y adaptada por Marce Solís, estará interpretada por 'El Bola' y Nicholas Manga.