Guardias civiles y policías nacionales quieren cobrar lo mismo que los mossos
Cáceres
Miércoles, 13 septiembre 2017, 08:11

Cáceres. «Queremos un sueldo digno, queremos cobrar lo mismo que los mossos d'Esquadra, que cobran 600 euros al mes más que nosotros por hacer lo mismo», afirmó a este periódico el inspector Marín, de la Policía Nacional en Cáceres. Él es el representante en Cáceres de Jusapol, una asociación formada este año, a la que pertenecen numerosos miembros de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, y que ayer, a las doce de la mañana mostraba una pancarta reivindicativa delante de la Comisaría Provincial , en la que se leía: 'Equiparación salarial Policía Nacional y Guardia Civil'.

Según señala el representante de Jusapol en Cáceres, «un guardia civil recién salido cobra 1.500 euros al mes, un policía nacional 1.600 euros, un policía local sobre 1.900 euros y un mosso d'Esquadra 2.200. Nosotros queremos que todos los policías de España cobremos lo mismo».

Jusapol recalca que no es un sindicato y que tampoco está vinculado a algún partido político. Ya ha anunciado que la asociación desaparecerá cuando consiga su objetivo. Explican en un comunicado que quieren un sueldo digno, «ya no nos valen las palmaditas, ni los twitter felicitándonos por las actuaciones, con ello no llenamos el frigorífico, ni pagamos colegios, ni hipotecas».

El inspector Marín afirma que los policías nacionales cobran menos ahora que en el año 2008, y que el 65% de las plantillas de la Policía Nacional y Guardia Civil están en Jusapol, que está muy activo en twitter y facebook. Ha conseguido más de 50.000 firmas de apoyo en change.org.