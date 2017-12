Gómez Becerra es peatonal viernes y sábado a la espera de mejoras en la calle La mitad de la calle ya es peatonal, desde las 14,30 horas del viernes a las 23 horas del sábado. :: Cordero El Consistorio afirma que es un paso más en su proyecto de alejar los coches del centro de la ciudad SERGIO LORENZO Cáceres Sábado, 2 diciembre 2017, 09:08

Entre comerciantes y vecinos de la calle Gómez Becerra hay opiniones para todos los gustos sobre la peatonalización que ayer se inició en la mitad de la calle.

Desde este viernes está prohibido pasar con vehículos a motor por la calle Gómez Becerra desde la avenida de España a la calle Hermandad, justo la mitad de la calle. La prohibición comienza todos los viernes a las dos y media de la tarde, y termina a las once de la noche de los sábados. Tampoco se podrá aparcar en la calle durante ese tiempo, aunque podrán pasar los coches que tengan aquí su plaza de garaje.

Hay comerciantes que no están de acuerdo con la peatonalización, pero prefieren no salir con nombres y apellidos, «hay bastante discrepancia entre los vecinos y prefiero no decir nada». La mayoría de los comerciantes, no obstante, han sido partidarios de la peatonalización.

Lo señala Isabel María Lázaro, de la Ferretería La Luna, que es presidenta de la Asociación de Comerciantes y Hosteleros de Gómez Becerra. «En la reunión que tuvimos se acordó, por mayoría absoluta, dar el visto bueno a la peatonalización que había propuesto el Ayuntamiento, porque siempre se puede volver atrás si vemos que no es una medida óptima». Ella, no obstante, lo que ve más necesario es el arreglo de la calle, «yo no pedí que la calle fuera peatonal, pedí que se arreglara. Nuestro local se llama La Luna porque se abrió en 1969, cuando el hombre llegó a la Luna y en ese tiempo, que yo recuerde, sólo hubo obras una vez en la calle».

Ella cree que en el futuro Gómez Becerra será como San Pedro de Alcántara, que lleva ya dos años siendo peatonal, «al principio a todos nos van a fastidiar las obras, pero con el tiempo nos alegraremos, como pasó con las obras de la Plaza Mayor, el parking de la avenida de Primo de Rivera o las de San Pedro de Alcántara».

Quien también afirma que hay que arreglar urgentemente la calle es Toñi Salguero, propietaria del bar 'El Fogón de Toñi', «la calle está hecha un asco. No tiene iluminación y el acerado está deprimente». Ella es partidaria de la peatonalización, pero definitiva, «si se hace peatonal, que se haga peatonal, pero no un día y medio porque esto es engañar a la gente»

Hay vecinos que se quejan de lo difícil que será aparcar ahora los fines de semana cerca de su casa, cuando aquí vive gente mayor que necesita ir a su casa en coche; los hay también que lo que quieren es ampliar las aceras dejando sólo un lateral de la calle para aparcar los coches, y no los dos laterales.

El concejal de Movilidad Urbana,. Rafael Mateos, señalaba ayer que se daba un paso más en el proyecto de la Corporación de alejar el coche del centro de la ciudad. Después de la calle San Pedro de Alcántara, la Plaza de San Juan y Gómez Becerra, será la calle Obispo Ciriaco y su entorno.