«Hay gente que llora cuando ve el escaparate y me da las gracias» Rosa Paz posa delante del escaparate de su mercería, situada en la calle Rodríguez Moñino. 60 figuras de ganchillo recrean la bajada de la Virgen de la Montaña en miniatura en la mercería 'Lola Botona'

Mientras posa para la foto, Rosa Paz recibe las felicitaciones de los viandantes. Estamos en la calle Profesor Rodríguez Moñino, ante un escaparate que no deja indiferente. Por segundo año consecutivo la mercería 'Lola Botona' se ha sumado a la celebración del Novenario de la Virgen de la Montaña y recrea en miniatura la bajada de la patrona de Cáceres con 60 figuras de ganchillo hechas a mano y perfectamente vestidas.

Ahí está la alcaldesa, Elena Nevado, con su mantilla blanca y el pelo recogido. También se puede reconocer al obispo de Coria-Cáceres, Francisco Cerro, y al presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, que suele recibir a la Virgen de la Montaña cada año en Fuente Concejo junto al resto de autoridades.

Detrás de cada muñeco, explica Paz, propietaria del establecimiento, hay entre ocho y diez horas de trabajo. Es fácil hacer el cálculo. Se han invertido cerca de 500 horas en el montaje. Cada detalle está cuidado. Desde el bordado del manto de la Virgen hasta las insignias de los trajes de la Guardia Civil, pasando por las medallas de los hermanos de carga. La recompensa, asegura la autora, merece la pena.

«El año pasado, que fue el primero, fue una locura. Hay gente que llora, que se emociona, al ver el escaparate y me da las gracias», cuenta Rosa Paz, una ingeniera de Obras Públicas que ha cambiado su trabajo en las vías del AVE por la afición de toda su vida: las labores.

¿Por qué montar un escaparate así? ¿Cómo surgió la idea? «Llevaba en mi mente desde que abrí la tienda, hace cuatro años», comenta. Natural de Jaraíz de la Vera, siempre la ha sorprendido, desvela, el tirón que la Virgen de la Montaña tiene entre los cacereños. «Vi el fervor que había en Cáceres con la patrona y todo lo que movía. Entonces me entraron ganas de hacer mi particular homenaje. Pero hasta que el año pasado no me animaron, no me puse a hacerlo. Es una obra faraónica pero lo he conseguido gracias a toda la ayuda que he tenido». La ropa, por ejemplo, la ha confeccionado su madre. Y para recrear el Santuario se ha valido de la ayuda de Manuel Gutiérrez, que le ha prestado las piezas que él utiliza cada año para montar el belén en el asilo de las Hermanitas de los Pobres.

Cuenta Rosa Paz que hay otra parte del trabajo que no se ve: el de documentación. Buscó fotografías para que su recreación fuera lo más realista posible, habló con las camareras de la Virgen, preguntó y se dejó asesorar. Entre las piezas de ganchillo se pueden identificar rostros conocidos. Además de la alcaldesa, el obispo y el presidente de la Junta, también se puede reconocer a María Jesús Pascual, comandante de la Guardia Civil en Cáceres; al anterior comisario de la Policía Nacional, Francisco Durán; y al director de la Banda Municipal de Música, Francisco Javier Cortés. También ha querido hacer un guiño a amigas y clientas de la tienda, a las que ha inmortalizado de mantilla o con refajo.

San Jorge y el Womad

Para los próximos años el reto es ir incorporando nuevas piezas a esta bajada tan particular. «Hay que añadir a la Policía Local, a los scouts... La gente me lo va pidiendo», asegura Rosa Paz.

Tras la gran aceptación de su escaparate temático, la pasada Navidad montó un belén de ganchillo que fue galardonado con dos premios. Además, ya está pensando en nuevos proyectos. «San Jorge está muy solicitado, la Semana Santa y el Womad», describe. Ya tiene avanzado, de momento, el dragón, San Jorge y el caballo. «Hacer un escaparate del Womad puede ser muy divertido», admite entre risas. Por ahora, el montaje dedicado a la Virgen de la Montaña estará expuesto durante un mes.