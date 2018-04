Gene: «Estoy nuevo tras un trasplante, un ictus y dos infartos» Montando la exposición que hoy se inaugura en la Sala Pintores 10. / Armando El cantante inaugura esta tarde en Cáceres una sorprendente exposición de acuarelas y actuará en el Espacio de Arte y Acción Belle Artes SERGIO LORENZO Cáceres Jueves, 5 abril 2018, 08:38

«Estoy muy contento. Nuevo tras un trasplante de riñón, y haber pasado un ictus y dos infartos. Ahora estoy limpio y libre. Con diez años menos», afirma el cantante y pintor Gene García, que apareció en 1970 en Badajoz, con el nombre de Eugenio de los Reyes García García. Dice este gran cantante que ahora está viviendo un nuevo renacimiento, y que cree en la memoria de las células; por eso asegura que desde que el 28 de septiembre de 2017 le pusieron un riñón de otra persona en Barcelona, hasta le gustan otras películas y otros libros.

No obstante, no ha olvidado su arte e incluso se ha potenciado, con ganas de hacer cosas tras diez años de diálisis y los problemas del trasplante que le llevaron a sufrir el ictus y dos infartos.

En su nueva vida tiene más ganas que nunca de hacer cosas y hoy lo demostrará en Cáceres, en donde enseñará su faceta de pintor y de cantante. A las ocho de la tarde inaugurará, en la Sala de Diputación Pintores 10, su exposición ‘Black Portrait’, con 23 grandes retratos en acuarela de músicos míticos del blues y del jazz. Y pasadas las diez actuará en el Espacio de Arte y Acción Belle Arte, en la zona de Pizarro.

Gene García lleva más de 25 años dedicado profesionalmente a la música, siendo el líder de uno de los grupos musicales con más historia de Extremadura: Los Inlavables. Está también al frente de otros proyectos como Gene García and The Moochers o el dúo The Revrendoes con Gecko Turner. Su voz rota viste de tonos peculiares desde el himno de Extremadura a eternas baladas, cuando no asombra con temas de blues y música negra.

Si es cierto que no hay mal que por bien no venga, la enfermedad ha hecho que encontrara alivio en recuperar la pintura que tenía algo olvidada.

«Yo pintaba desde chico, y en los año 90, con otros amigos, hice murales en garitos emblemáticos de Badajoz como ‘El Jueves’ o ‘el Jaquemate’». Dice que en la faceta de pintor recibió la ayuda de dos grandes: el pintor Ángel Luis Pérez Espacio y el fotógrafo JAM Montoya. Este último fue el que le animó a pintar como terapia y a exponer por primera vez sus acuarelas en el año 2015. Hasta ahora ha expuesto en Badajoz y en Portugal su muestra ‘Black Portrait’ que hoy llega a Cáceres.

Son acuarelas de retratos de gran formato de grandes músicos, muchos de los cuales tuvieron una vida atormentada: el huracán del swing Lionel Hampton, la emperatriz del blues Bessie Smith, el trompetista Louis Armstrong, la dama del jazz Ella Fitgerald, el batería solista Kenny Clarke, los saxofonistas John Coltraine, Charlie Parker y Sonny Rollings, o los trompetistas Don Cherry y Miles Davis.

El periodista Fernando Saavedra dice de su técnica que es arriesgada, «requiere frecuentes paradas a fin de que el papel y las tintas se sequen antes de ir aplicando sucesivas capas para lograr colores más oscuros. Usa una técnica de veladuras que requiere maestría y sumo cuidado en su manejo para evitar efectos no deseados».

Gene, el artista renacido, ahora está pensando en hacer una gran exposición con cuadros de mayor tamaño de retratos de cantantes gitanos de flamenco, y como músico proyecta una actuación con Los Inlavables y la Orquesta de Extremadura e ir a tocar a Alemania. Siempre adelante con su lema: «El amor lo mueve todo».