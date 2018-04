Garrovillas asumirá la antigua N-630 cortada por Fomento Cortada. Un vehículo en la antigua N-630 que termina en el río Tajo. :: jore rey El Ayuntamiento propone montar un puerto deportivo para embarcaciones en esa zona del río Tajo MANUEL M. NÚÑEZ Cáceres Lunes, 9 abril 2018, 07:43

El culebrón de la antigua N-630 parece llegar a su fin. El Ministerio de Fomento tomó la decisión de cortar la vieja carretera, muy deteriorada, por razones de seguridad y el caso llegó incluso al Congreso de los Diputados. Allí, el parlamentario socialista César Ramos pidió explicaciones al Ejecutivo de Mariano Rajoy. Su respuesta fue clara: «Si se quiere potenciar el uso recreativo, pesquero y/o deportivo del embalse» su responsable debería ser la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT). Ningún organismo o particular se ha interesado por hacerse cargo de esa vía, ya en desuso salvo por parte de numerosas familias y aficionados a la pesca que acceden a la zona del Tajo próxima a Garrovillas por allí. El debate estaba abierto, pero lo va a cerrar el propio Ayuntamiento garrovillano. Asumirá la carretera, pondrá una nueva señalización para advertir del peligro que puede implicar circular por ella y la incluirá en su red de caminos municipales.

Son cuatro kilómetros entre el final de la carretera, a la altura del río, y el cruce con la EX-302, la vía de la red autonómica que lleva hasta Garrovillas de Alconétar desde la actual N-630. Esta última sustituyó en el uso diario desde finales de la década de los 60 a la antigua N-630. Fue a raíz de la construcción del embalse de Alcántara y la puesta en servicio de la nueva ruta para conectar el norte de la provincia con la capital cacereña.

La vieja carretera cayó en desuso y quedó como recurso para quienes tienen fincas o explotaciones agroganaderas y los pescadores. Su estado es muy precario, con tramos en los que se suceden grietas y baches, e incluso algunos que abocan al conductor a un percance seguro, con peligro de caída al agua si pierde la concentración al volante. Esos y otros motivos llevaron a Demarcación de Carreteras del Estado a colocar unas señales de prohibición en las que se invirtieron 925 euros. Numerosos usuarios dieron la voz de alarma y lamentaron que se les impidiese moverse por un paraje que es habitual entre muchos cacereños, garrovillanos y vecinos de pueblos aledaños.

Cándido Javier Gil Alcalde de Garrovillas «El Consistorio pide al Ministerio la cesión de la vía para incluirla en nuestra red de caminos»

«La decisión del corte no fue nuestra, pero no se puede decir que nos hayamos despreocupado por un asunto que nos importa», señala Cándido Javier Gil. El alcalde de Garrovillas de Alconétar (independiente) ya llevó el asunto a pleno el año pasado. Sin embargo, no cuenta con mayoría y los votos de PP y PSOE impidieron que prosperase su propuesta para que solicitase a Fomento la cesión de la vieja N-630. Fue en el pleno de abril. La situación ha cambiado un año después. «En el pleno celebrado en marzo por fin se aprueba. Para el Ayuntamiento no supone un gasto extra, ya que no tiene competencias en materia de carreteras. Lo que se hará será incluir la vía en el catálogo de caminos», sugiere Cándido Gil.

Sostiene que si la oposición «no hubiese bloqueado el proyecto, hace tiempo que estaría resuelto el problema». El próximo paso, una vez que Fomento dé el visto bueno a esa solicitud de cesión, será colocar nuevas señales informativas. «Lo que vamos a hacer es informar de que hay un peligro y que la carretera no está en las mejores condiciones, pero no se prohibirá su uso», aclara el regidor.

Hay un proyecto adicional, además, en el que el alcalde se ha tomado interés. Se trata de la posible instalación de un puerto deportivo para embarcaciones. «Este Ayuntamiento está tramitando ante la CHT la instalación de un puerto deportivo en las inmediaciones de la conexión de la carretera con el embalse», avanzó Cándido Gil en un pleno. No obstante, ese proyecto aún debe tomar forma.

Gil ha visitado la zona junto a técnicos de Demarcación de Carreteras y el subdelegado del Gobierno. «Fuimos a supervisar aquello, ya con las señales colocadas. Nosotros mismos pudimos ser multados si llega a aparecer la Guardia Civil», comenta a modo de anécdota para reflejar que no es normal que se prohíba transitar por la zona. La solución no es impedir el paso, sino informar, opina. Si como se espera Fomento da su OK a esa cesión, el debate quedará zanjado. Los pescadores podrán regresar a un paraje en el que el Tajo les ha regalado sus mejores capturas.