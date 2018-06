El fracaso de Ronda del Carmen obliga a cambiar el modelo y contar con Ifeca Una mujer pasa por delante de la frutería del mercado. :: jorge rey Los empresarios de hostelería no responden a los concursos convocados y el Ayuntamiento quiere que se use el edificio para eventos MANUEL M. NÚÑEZ Cáceres Sábado, 9 junio 2018, 09:21

Ni de forma conjunta ni individual. Ni con rebajas en el canon ni mejora de condiciones. La inversión millonaria que la Junta de Extremadura hizo en el mercado de Ronda del Carmen no consigue atraer a los empresarios de hostelería. Ninguno se interesa por los espacios disponibles en la primera planta, pese a que en principio llegaron dos ofertas para montar una cervecería y una cafetería. Esos contratos no se han llegado a formalizar y tampoco cuajó la puesta en servicio de un negocio de pizzas artesanales. El resultado es que tres licitaciones han sido hasta ahora tres sonoros fracasos, lo que llevará al Ayuntamiento a cambiar el modelo de gestión.

El portavoz municipal, Rafael Mateos, anunció ayer que el miércoles 13 se celebrará una reunión con responsables de la Institución Ferial de Cáceres (Ifeca) para abordar este asunto. La idea es que se rentabilice el dinero invertido mediante la utilización de ese espacio para la celebración de eventos.

«Vamos a abordar una modificación en la forma de gestión. Vamos a modificarla con la implicación de Ifeca. La implicación de Ifeca conlleva que ese espacio se utilice también para eventos», detalla Mateos. El equipo de Gobierno no descarta ninguna opción. Ahí aparece Ciudadanos, al que se reprocha que no funcionase su propuesta de abrir a concurso todos los locales al unísono. En su día desde el Consistorio se apuntó que al menos dos empresas habían mostrado interés en acudir a esa convocatoria, pero que se habían quedado sin tiempo para hacerlo. Con el paso de los meses se confirmó que la idea en ningún momento ha conseguido atraer inversores dispuestos a apostar por el área de hostelería.

OPINIONESSebastián Jiménez Comerciante «Hemos perdido clientes»Fidel Hortensio Cliente «El problema es de la zona. Hay muchos locales vacíos»Cayetano Polo Ciudadanos «Si se despilfarra en un proyecto que nadie pide, pasa esto»

«Cuando los políticos se empeñan en despilfarrar dinero en proyectos e iniciativas que nadie pide, sucede esto. Siempre hemos defendido que la opción más viable, una vez gastado el dinero, sería ceder la explotación del edificio completo, ni por plantas, ni por locales», argumentó el portavoz de Ciudadanos, Cayetano Polo, en su perfil de Facebook.

Fracaso es la palabra más repetida, también entre los comerciantes de la plata baja, donde siguen quedando tres casillas vacías. Lo recalca Sebastián Jiménez, muy pesimista. El presidente de la asociación de empresarios del mercado sugiere que el Ayuntamiento no se ha implicado lo suficiente. «Hemos perdido clientes. Las obras se alargaron y no se ha defendido el proyecto. No vale solo con publicarlo en el BOP hay que darle publicidad y no se hace. Ni cartel hay todavía», denuncia.

A su lado, Jacinto Iglesias se prepara para echar el cierre en su carnicería. «Es una pena. Se estropea una vitrina y el Ayuntamiento dice que no la arregla, pese a que es suya. Me voy. Esto ha sido una ruina», comenta con pesar. A las 12.30 horas en el mercado hay ocho clientes. En ninguno de los puestos, salvo la pescadería, se reúnen más de cuatro personas. «El problema es que está zona está muerta. No solo el mercado. Mira los locales vacíos que hay», analiza Fidel Hortigón, de 70 años y cliente fijo. Empresarios de hostelería consultados por HOY lo ven claro: no es un problema de precios ni de oferta sino de ausencia de demanda. La ubicación, fuera de los circuitos turísticos, tampoco ayuda.