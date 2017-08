El folklore como hilo de unión con el pasado 'Anhinojo Folk' durante una de sus actuaciones. :: S.E. 'Anhinojo folk', grupo cacereño, aumenta su agenda de actuaciones en verano por el regreso de los emigrantes SORAYA SALGADO CÁCERES. Domingo, 20 agosto 2017, 09:25

En Extremadura los que viven lejos de su tierra no solo vuelven a casa por Navidad. El verano es la estación que eligen muchos emigrantes para regresar al lugar de sus raíces. Pueblos pequeños llegan incluso a triplicar su población y la algarabía que forma este acontecimiento tanto dentro como fuera de los hogares ha dado lugar a que muchos pueblos organicen eventos dedicados a los 'forasteros', que llenan de un ambiente festivo los municipios durante estos meses estivales.

Como motivo de estas fiestas, los ayuntamientos se animan a organizar actuaciones musicales de grupos folklóricos que consiguen trasladar a los nostálgicos del pasado a una época anterior; a los más jóvenes les invita a investigar sobre otros tiempos y animan a los pequeños a bailar y cantar sus ritmos alegres y pegadizos.

Uno de estos grupos cacereños es 'Anhinojo Folk'. Nació en 1978 de la unión de las inquietudes de un grupo de amigos que les gustaba la música y se preocuparon de recoger las canciones que recodaba la gente de su pueblo, Hinojal, para que no se perdiesen.

«Intentamos recopilar canciones que aún no están grabadas por otros grupos», explica Lancho

«Iban por las casas del pueblo y grababan con un casete a los vecinos que recordaban canciones», explica a este periódico Benito Lancho, uno de los componentes actuales del grupo y que además pertenece a una familia emigrante.

«Intentamos recopilar canciones que todavía no estaban grabadas por otros grupos. No añadimos ningún instrumento que no sea tradicional a nuestra música, queremos que se conserve lo más pura posible, es una música básica», añade el músico.

En la actualidad esta agrupación formada por seis miembros cuenta con dos discos de estudio producidos por ellos mismos: 'Cantaris de trasantiel' (2012) y 'Remansos del Tajo' (2015). La época estival es en la que más conciertos dan en Extremadura por el motivo mencionado anteriormente, el regreso de antiguos habitantes. El último concierto lo dieron el día 7 en Cuacos de Yuste, y tienen varias citas más en la provincia en los meses de agosto y septiembre que se pueden consultar a través de su web oficial.

Aunque reconocen que su público es gente mayor, intentan mantenerse activos en las redes para darse a conocer. Tienen un blog donde informan de sus próximos conciertos, y una cuenta en YouTube donde suben sus actuaciones. «Mucha gente que viene a vernos sube vídeos, y aunque es positivo para darnos a conocer, a veces el sonido es de poca calidad», indica Lancho, guitarrista y vocalista.

Pocos jóvenes

«Pocos jóvenes van a un concierto de música folklórica. El problema es la situación comercial de la música. Nosotros no somos comerciales. Ahora se valora mucho lo que los medios de comunicación ofrecen, y el folk está para un reducto de público muy minoritario desgraciadamente», argumenta el integrante de 'Ahinojo Folk'.

«En cualquier programa de radio extremeña se anuncian los conciertos que va a haber, pero los de este tipo rara vez se nombran», continúa. «A nuestras actuaciones la gente que va, de edades entre los 22 y 40 años, suelen ser conocidos, o con un cierto sentido cultural. Por ejemplo, si la letra habla de los quintos y ellos no conocen nada sobre el tema, tienen cierta inquietud por informarse luego para saber en qué consistía esa tradición».

Se preocupan por incluir en sus discos canciones variadas que puedan gustar y entretener al oyente popular. Canciones de bodas, de quintos, de matanzas, de lavanderas, rondas o romances son algunos de los temas que se pueden encontrar en sus discos.

Lancho describe el proceso de producción: «La canción de las lavanderas, publicada en nuestro último disco la teníamos grabada cuatro veces cantada por mujeres distintas. Cada una le daba una entonación distinta. Cuando la escuchamos nos quedamos con una y valoramos cómo podíamos instrumentarlo. Normalmente José María, el líder del grupo, hace una propuesta base, y luego lo componemos entre todos».

Estos enamorados del folklore extremeño que llevan desde los 18 años intentando preservar los ritmos tradicionales, han invertido dinero propio para poder elaborar sus productos musicales. «Es una ilusión para nosotros, nos basta con recuperar los gastos. Lo nuestro es un compromiso personal para que estas canciones no desaparezcan», aclara el músico.

Benito Lancho actualmente vive en Madrid. Se encarga, además de tocar y cantar, de hacer la presentación de las canciones durante los conciertos, y, aunque reconoce que muchas veces no se le da demasiado bien darle la entonación del 'castúo', es un enamorado de la tierra donde hunde sus raíces, a la que se mantiene unido a través del hilo del folklore.

