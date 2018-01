Una fiscal incrédula contra 117 acusados La fiscal yolanda Forte durante el juicio / SALVADOR GUINEA Tras dos meses de juicio han prestado declaración la mitad de los acusados de blanquear dinero procedente de la droga Yolanda Forte se muestra inflexible ante quienes aseguran que son ricos por la chatarra y el mercadillo SERGIO LORENZO CÁCERES. Domingo, 7 enero 2018, 08:55

Pocas veces un monosílabo ha dicho tanto como los «ya...» que pronuncia continuamente la fiscal Yolanda Forte en el juicio que se está celebrando en Cáceres contra 117 acusados de blanquear dinero procedente de la droga.

Igual una mujer le explica que los más de 100.000 euros que tenía en el banco eran, «de trabajar muy duro toda mi vida en el mercadillo, pasando frío y calor. Ese dinero es de toda una vida trabajando», y ella mira fijamente a la mujer, que no tiene más de 35 años, y le espeta su monosílabo: «Ya...». Igual un hombre declara, haciendo aspavientos, que él no tenía tantos cientos de miles de euros en las cartillas como ella asegura, «el banco se ha equivocado. Está tramando algo» dice, y la fiscal le mira y sólo pronuncia un lapidario: «Ya...».

Miguel P.S. dijo que el dinero es de sus ahorros / SALVADOR GUINEA

Desde que comenzó el juicio el pasado 23 de octubre, son muchas las declaraciones sorprendentes de los acusados, que siguen insistiendo en que tenían unas abultadas cuentas corrientes de trabajar en los mercadillos, de la chatarra, de cuidar a personas mayores, de limpiar en casas, de vender melones o de trabajar de temporeros.

Miguel P. S. aseguró el pasado 19 de diciembre que los 90.000 euros que tenía en el banco, «es el ahorro de estar trabajando muchísimos años». Él y su mujer María S. T. indicaron que estuvieron viviendo en una chabola y que iban de un lado a otro ahorrando dinero mientras trabajaban de temporeros, ya fuera recogiendo patatas en Santo Domingo de la Calzada o remolachas en los campos de Valladolid. No supieron explicarse muy bien cuando la fiscal les preguntó: «si el dinero que tienen, dicen que son de sus ahorros, y no aparece reflejado en los bancos hasta el año 2009, ¿qué hacían con el dinero antes del año 2009? ¿Se lo llevaban de pueblo en pueblo?».

«Es el sudor de mi frente», dijo Eva M.R.P. / SALVADOR GUINEA

Ángel V. M. que aseguró que no entendía mucho de cuentas, reconoció que de los 455.000 euros que decía la fiscal que llegó a tener en el banco, en 22 cuentas, según la Agencia Tributaria, él sólo tuvo 270.000 euros, «que son de 45 años trabajando en la chatarra. Es dinero ganado honradamente, de trabajar mucho. Mi vida ha sido trabajar». La fiscal después de su lacónico «Ya...», volvía a ser inflexible: «¿Y si ganaba tanto con la chatarra, por qué no declaraba a Hacienda?», le preguntaba.

El hombre que no sabía de cuentas, tenía en el año 2006 un plazo fijo con 250.000 euros.

A quien también les iba bien económicamente es a un matrimonio formado por Joaquín P. S. y Eva María R. P., que llegaron a tener 422.000 euros en el banco, teniendo su hijo menor una cartilla con 122.000 euros. Su abogado señaló que el dinero que tenían era en total 266.000 euros, de los que 114.000 eran de indemnizaciones que habían recibido por accidentes de tráfico. La mujer, que dijo bien alto, «todo lo que tengo, lo tengo con el sudor de mi frente», insistió en que llevaba 30 años trabajando, ya que había empezado a los 19 años, diciendo que ganaban mucho dinero, ya que cuando no trabajan para el Ayuntamiento del pueblo de Cáceres en el que viven, cobran el subsidio por desempleo, y luego ella traba limpiando casas o cuidando personas mayores, y su marido vende chatarra y caballos. Causó cierta extrañeza el que confesara que Hacienda no les había bloqueado todo el dinero, confesando que tenía una cuenta con 90.000 euros. Su abogado señaló que descubrían que tenían ese dinero porque no tenía nada que ocultar.

Antonio S.P. dijo que el dinero es del mercadillo / SALVADOR GUINEA

Este matrimoio declaró el 20 de diciembre, y antes que ellos lo hizo Francisca P. P., una mujer mayor, que al señalarle la fiscal que junto con su marido llegaron a tener 700.000 euros en el banco, ella puso cara de extrañeza, «¿tanto dinero teníamos?», preguntó.

El 21 de diciembre declaró el matrimonio formado por Antonio S. P. y Agustina R. P., que tenían varias cuentas, con 35.000 ó 26.000 euros, dinero que procedía del mercadillo, según ellos. La mujer no supo explicar el motivo de que en vez de tener una o dos cuentas corrientes, tuviera diez, en dos de la cuales en el año 2010, según la Agencia Tributaria, tenía 30.000 euros. Lo que sí dijo más de una vez es que el dinero eran sus ahorros, «el dinero es de 23 años trabajando en el mercadillo». También aclaró que 65.000 euros que tenía en una cuenta era dinero de su madre, que le había dado para cuidarla en el futuro, pudiendo pagar con ello una residencia.

Según la fiscal, Joaquín P.S. tenía 422.000 euros / SALVADOR GUINEA

Lidio S. V. testificó que él vendía chatarra o trabajaba en el mercadillo, «o en lo que salga», insistiendo en que económicamente no estaba bien, y que las cuentas las llevaba su mujer, «yo no sé nada de sus cuentas». No se explicaba como era que él apareciera como que en el año 2009 hubiera vendido una casa, «yo no firme nada de vender una casa».

Hasta ahora, en los dos meses que van de juicio, se ha tomado declaración a 55 de los 117 acusados. Cada semana se suelen celebrar tres días de juicio, y en cada sesión se toma declaración a tres acusados.

El juicio con más acusados de España por blanqueo de dinero, volverá a iniciarse ya el próximo año, el 9 de enero. Se espera que concluya dentro cuatro meses. Es seguro que se seguirán escuchando declaraciones sorprendentes.