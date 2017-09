El Festival Europa Sur congrega a 6.000 asistentes en Cáceres Actuación de La Frontera Grupos como La Frontera, Los Trogloditas, Costas, los portugueses The Peorth o los souleros sevillanos The Bar Kings han actuado en este certamen EUROPA PRESS Domingo, 24 septiembre 2017, 12:40

Los conciertos del Festival Europa Sur han congregado a 6.000 asistentes que durante los dos días de actuaciones han llenado por completo el recinto habilitado en la Plaza de Santa María de Cáceres.

Grupos como La Frontera, Los Trogloditas, Costas (ex líder de Siniestro Total y Aerolíneas Federales), los portugueses The Peorth, los souleros sevillanos The Bar Kings, Los Disparos, madrileños enamorados de la Nueva Ola, y los extremeños Too Early For Groupies han actuado en este certamen.

Asimismo ha programado actividades entre las que han destacado la nueva edición de la concentración ibérica de scooters clásicas, según informa la organización en una nota de prensa.

Como complemento a los conciertos y al resto de actividades, la Asociación Cultural Bon Vivant -organizadora del evento- ha preparado unas sesiones de djs llegados de Lisboa, Madrid, Cádiz y Guadalajara que se celebraron en el Rock Bar Cambalache, de la calle Pizarro, con sendas fiestas MOD las noches de los días 22 y 23 de septiembre.