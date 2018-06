Ferran Adrià habla de cocina y arte en el Capitol

Ahora que el calor parece haberse instalado en este mes de junio, los planes al aire libre comienzan a sucederse. Valga como ejemplo la exposición que ayer inauguraron 31 fotógrafos en el jardín del 'gastrobar' Mastropiero, en la zona de Pizarro. Promovida un año más por la asociación cultural Extars, en esta ocasión la muestra resulta ser de lo más refrescante. Se titula 'Agua' y se articula sobre instantáneas en blanco y negro dedicadas a este líquido elemento. Entre los fotógrafos participantes están nuestros compañeros Jorge Rey y Armando Méndez.

Fotógrafos participantes en la muestra organizada en Mastropiero por la asociación Extars. :: / JORGE REY

La lista se completa con nombres propios como André Ricardo, Andrés González, Ángel González, Antonio Sánchez-Barriga, Carlos Gonçalves, Carlos Mardones, Carlos Pazos, Fátima Salcedo, Fernando Ricardo, Fidel Olivenza, Francis Villegas, Francisco Rivero, Gabino Cisneros, Jesús de la Montaña, José Antonio Caso y José Luis Gálvez.

También participan en este proyecto José Salcedo, Luis Acha, Luis Casero, Luis Pereira, Marilene Bittencourt, Miriam Gómez, Mario Rey, Pedro Casero, Prado Andrada, Santi Márquez , Tere García, Vicente Pozas y Willy Jamma. La muestra se puede visitar hasta el 30 de septiembre.

Otra propuesta para disfrutar del buen tiempo es la que hacen los hosteleros de la Plaza de la Concepción, que han organizado para hoy la segunda edición de la Fiesta del Sombrero. Como su propio nombre indica, invitan a sus clientes a acudir a la hora de las cañas con la cabeza cubierta para dar la bienvenida al verano. La banda sonora la pondrá el músico Juanjo Cortés, que actuará a partir de las 13.00 horas en este recinto.

Mesa informativa de Aoex. :: / JORGE REY

De los efectos menos beneficiosos del sol están muy pendientes colectivos como la Asociación Oncológica Extremeña (Aoex). El pasado lunes instaló dos mesas informativas en el Paseo de Cánovas y la Plaza Mayor coincidiendo con el Día Mundial del Melanoma. Su campaña divulgativa no queda ahí porque durante el resto del verano la asociación recorrerá las piscinas municipales de diferentes localidades de la provincia para alertar a los usuarios del peligro de una mala exposición al sol y sobre el cáncer de mama.

El Corral de las Cigüeñas es un buen lugar para disfrutar de las tardes y noches de verano en Cáceres. Y, sobre todo, si el plan viene acompañado de música. A su escenario se subirá mañana, domingo, la cantante Patricia Kraus, hija del tenor Alfredo Kraus, para presentar los temas de su último disco, titulado 'Ecos', que rinde homenaje a esas canciones que han marcado su vida, como 'Alfonsina y el mar', 'Volando voy' u 'Óleo de mujer con sombrero'. Kraus representó a España en el festival de Eurovisión en el año 1987, donde obtuvo el noveno puesto. Su concierto arrancará a las 20.00 horas y las entradas cuestan ocho euros anticipadas y diez en taquilla.

Para aquellos que prefieran un plan bajo techo la asociación Amigos Fundación Helga de Alvear ha programado para esta tarde una actividad de lo más apetecible: una conferencia del laureado chef Ferran Adrià. Comenzará a las 18.00 horas en el Teatro Maltravieso Capitol. Y la entrada es libre hasta completar aforo.

El título de la charla es 'Cocina y arte'. «Estamos muy ilusionados y absolutamente convencidos de que será un rotundo éxito. Pretendemos escuchar, aprender y forjar un diálogo con Ferran Adrià en torno a su experiencia, su pasión y el mundo del arte», avanza la asociación en su página web.

No es la primera vez que Adrià, elegido por la revista 'Time' una de las cien personalidades más influyentes del mundo en el año 2004, pasa por Cáceres. Ya visitó la ciudad en el año 2013 para impartir otra charla, que tuvo lugar en el paraninfo de la Facultad de Filosofía y Letras. En una entrevista concedida a HOY, Adrià habló entonces de la amistad que le une a Toño Pérez y José Polo, dueños del restaurante y hotel Atrio. «Yo si fuera extremeño –dijo– me sentiría muy orgulloso de Atrio. No hay en el mundo sitios como Atrio y no hay que olvidar que en el mundo actual Cáceres compite con Pekín», declaró.

El concejal de Turismo, en su viaje a China. :: / HOY

Hasta China, precisamente, ha viajado el concejal de Turismo, Raúl Rodríguez, para participar en una campaña de promoción en el mercado asiático. El edil ha asistido al 'International Mayor's Forum on Tourism 2018', celebrado en la ciudad de Zhengzhou, capital de la provincia de Henan, donde España acudía como líder mundial en el sector del turismo. En este congreso han participado representantes de ciudades de más de cien países.

Exposición de Down Cáceres. :: / Armando Méndez

Por otro lado, esta semana se ha inaugurado en el Palacio de la Isla una exposición con obras realizadas por los niños que participan en el taller de pintura de Down Cáceres. Mientras tanto, la unidad canina de la Policía Local ha realizado en el colegio San Antonio una exhibición en la que ha mostrado los métodos de trabajo que utiliza en la detección de drogas. Asistieron 550 alumnos.

La unidad canina, en el San Antonio. :: / HOY

Y mañana, domingo, Divertea, el colectivo que trabaja en beneficio de la autonomía de los niños con autismo, y la Asociación de Esclerosis Múltiple de Extremadura (Emex) elaborarán en el centro comercial Ruta de la Plata un bocadillo gigante de jamón de 400 metros para recaudar fondos. Los asistentes podrán degustar porciones por tres euros y raciones por cinco desde las 12.00 horas. ¡Buen provecho!