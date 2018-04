Fernández Rincón reivindica a la patrona como punto de encuentro A la derecha, Juan Carlos Fernández Rincón durante su intervención en el Gran Teatro. :: l. cordero El pregón de la Virgen de la Montaña reunió ayer en el Gran Teatro a 480 personas y marca la cuenta atrás para la bajada y el Novenario MARÍA JOSÉ TORREJÓN Cáceres Viernes, 20 abril 2018, 08:15

«Vengo para recordaros que la Virgen baja el próximo miércoles a nuestra ciudad y que nos preparemos para recibirla como se merece. Vengo a anunciaros y a publicar en voz alta que la Virgen baja para estar más cerca de nosotros», dijo ayer sobre el escenario del Gran Teatro Juan Carlos Fernández Rincón, el pregonero de la patrona de Cáceres.

«Entonces veremos -prosiguió- en las calles de Cáceres un movimiento incesante de gente, que nos sirve también para reencontrarnos con amigos, conocidos, cacereños de toda la vida y gente de bien, a los que no vemos durante el año. Y si no, quién no pregunta al encontrarse con algún amigo o conocido durante esos días: '¿Dónde vas, que hace mucho que no te veo? Pues dónde voy a ir... a ver la Virgen'». Con estas palabras Fernández Rincón reivindicó a la patrona como punto de encuentro para los cacereños durante todo el año y, sobre todo, durante su estancia en la Concatedral de Santa María.

Coronel en la reserva, presidente del Banco de Alimentos y vicemayordomo de la cofradía de la Virgen de la Montaña, el pregonero destacó durante su intervención el papel de la Virgen como madre y dedicó parte de su tiempo a la defensa de la familia. «La familia -dijo- es el reino del amor. En ella nace, crece y se desarrolla el amor filial, matrimonial, maternal, paternal y fraternal», subrayó. Y para su familia, precisamente, tuvo unas palabras de cariño, en especial para su esposa, Milagrosa. También hizo un guiño en su discurso a Joaquín Floriano (mayordomo de la hermandad), Antonio Fernández-Borrella (hermano mayor de la cofradía), Santos Benítez (conductor del acto y presidente de la Unión de Cofradías) y a su amigo Domingo Nevado.

En el pregón hubo referencia a los mantos de la Virgen y anunció que el Banco de Alimentos regalará a la patrona una nueva pieza, que ampliará su vasta colección. También ofreció Fernández Rincón a los asistentes un repaso histórico por las procesiones de bajada de la patrona. La primera, recordó, se produjo en 1641. Durante el siglo XVIII la patrona bajó 29 veces. Y no fue hasta 1940 cuando se decidió que la procesión fuera anual.

480 personas asistieron al acto, donde la alcaldesa, Elena Nevado, recordó que la bajada y el Novenario de la Virgen aspiran por tercera vez a la declaración de fiesta de interés turístico regional.