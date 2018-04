La Feria del Libro busca 30.000 lectores en 10 días Primeros visitantes en una de los 19 expositores de la Feria del Libro, en Cánovas. :: lorenzo cordero 19 expositores y 42 presentaciones integran un programa en el que toman el protagonismo los autores de la región CRISTINA NÚÑEZ CÁCERES. Miércoles, 25 abril 2018, 07:49

Apenas comenzaba el día de ayer y los libreros de Cáceres terminaban de colocar el cargamento de volúmenes que saldrán de sus estantes hasta el próximo día 30. El gremio afronta diez largas jornadas con el reto de entusiasmar al público y lograr que éste adquiera un objeto que nos abre otros mundos y otras vidas. Las cifras de años anteriores hablan de que 30.000 personas suelen visitar la Feria del Libro, instalada en Paseo de Cánovas. Hojas y hojas, las de los árboles y las de los libros, se funden en el mismo espacio. 19 expositores, entre los que se encuentra el del diario HOY, darán cuenta de novedades editoriales y otras obras literarias. 12 son librerías y el resto instituciones como la Diputación y el Ayuntamiento de Cáceres o el Servicio de Publicaciones de la UEX.

La meteorología, la popularidad de los autores que presentan sus obras e incluso la disposición de la Feria en el calendario son factores que pueden contribuir al éxito final. Los libreros consultados esperan tener un buen balance, miran al cielo (que augura lluvias) y también a un programa en el que hay abundancia de presentaciones, 42, aunque según destacan algunos, faltan autores más conocidos o estrenos editoriales más recientes. «Yo confío en Cristina López Barrio, (finalista del Planeta, que presenta hoy sábado) y en Pilar Eyre», explicaba Marcelina Carrero, de 'El Tintero', una librera que retoma su presencia en esta feria, ya que el año pasado no estuvo. Alfonso Agúndez, de la librería Agúndez 1984, considera que esas dos autoras, que son lo más mediático del cartel de este año, presentan obras que ya llevan tiempo en el mercado, lo que no contribuye a las ventas. Más allá de las presentaciones cree que este año uno de los libros que más pegará será el último de María Dueñas, que, desde 'El tiempo entre costuras', no ha dejado de triunfar. 'Las hijas del capitán', recién publicada, estará entre las novelas más vendidas.

PUENTE DE LETRAS uSábado, 21 de abril A las 12,00 horas el actor Santi Senso dará a conocer su libro 'Actos íntimos'. A las 13,00 horas Patxidifuso ofrece juegos para niños. A las 18,30 Juan Carlos de la Riva González presentará 'El torero de la mariposa', de Bohodón Ediciones. A las 19,45 presentará la obra finalista del Premio Planeta Cristina López Barrio. Hoy arranca Expo-Flor, que permanecerá hasta el lunes. uDomingo, 22 de abril A las 12,00 horas el poeta José Cercas presentará su obra 'Lluvia', de la editorial Huerga & Fierro. A las 13,00 horas Julia Cortés presenta 'Un jarabe para Hugo'. A las 18,30 Juan Miguel Collado da a conocer 'El fuego divino. Los escobazos', de Ediciones Corona Borealis. A las 18,45 horas Juan Ramón Santos presenta 'El verano del endocrino', de la editorial Baile del Sol. uLunes, 23 de abril A las 12, David Narganes presenta 'El hombre que amaba a Rita Hayworth, de ediciones Ende. A las 13 el Club Senior de Extremadura da a conocer 'A los extremeños qué nos pasa para estar donde estamos'. A las 18,30 horas se da a conocer 'Cáceres, sus construcciones ocultas', de Alonso Corrales y 'Magia y superstición en la vieja villa de Cáceres', de José Luis Hinojal. Ambas obras son de Tau. El día termina con la presentación a las 19,45 de la obra 'La senda de la estampida', de Eduardo Dávila.

María Vaquero, de Todo Libros, ya está preparada para ofrecer lo mejor a sus lectores hasta el día 30 de abril. Más allá de todo lo literario, que cuida con mimo, a ella le gustaría que la organización ofreciera wifi y que instalara servicios. «Dependemos de los baños de establecimientos privados», apunta.

Inauguración

El banderazo de salida de la Feria del Libro tuvo lugar a las 12,30 en la caseta de presentaciones. La alcaldesa Elena Nevado citó a Cicerón con la frase: «Si tienes una biblioteca con jardín, ya no te faltará nada», aludiendo la fusión de libros y árboles que se da en Cánovas. Nevado citó a la autora lusa Ana Margarita de Carvalho, a Cristina López Barrio y Pilar Eyre, a Salvador Vaquero, a Santi Senso y al obispo de Coria Cáceres, Francisco Cerro, entre los autores que tendrán presencia en esta cita cultural, que tiene un presupuesto de 22.000 euros, 8.000 de los cuales los aporta la Obra Social de La Caixa. Nevado señaló que la atención de esta feria que cumple XIX ediciones se centra en lo local.

La actividad en la caseta de presentaciones comenzó ayer. Al autor Fran Ignacio Mendoza le correspondió abrir la actividad en este espacio. Dio a conocer 'Final e inicio, el nexo constante', publicado por la editorial cacereña Tau y que presentó Agustín Luceño. De la colección 'Luna de Oriente', de 'De la Luna Libros' se dieron a conocer dos obras: 'Conversaciones del despertador', de Jorge Ávila y 'El amante imaginario', de Manuel V. González, ambos de relatos y que dio a conocer Mario Lortau. Para hoy, tres presentaciones, un acto para niños y el arranque de Expo-Flor.