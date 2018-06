La Feria de Cáceres ingresa 204.000 euros, pero no consigue evitar los números rojos 01:49 Imagen de uno de los pasillos del recinto ferial durante la tarde de sábado 2 de junio. :: armando méndez Los gastos llegan a 217.000 euros, aunque el Ayuntamiento sostiene que no hay déficit al incluirse partidas como seguridad y limpieza que no son de Festejos MANUEL M. NÚÑEZ Cáceres Miércoles, 20 junio 2018, 07:35

Puede que sea una simple cuestión contable, que en función del desglose que se haga y los apartados que se incluyan cambie el balance final, pero lo cierto es que la feria de San Fernando presentó números rojos en su última edición. No cabe en este caso plantear que no se generan ingresos por falta de atractivo. La disminución del número de casetas y puestos con respeto a etapas históricas no ha impedido que el Ayuntamiento reciba nada menos que 204.000 euros. Sin embargo, los gastos se multiplican y eso supone dejar el resultado final en negativo. Exactamente en 13.052 euros, con datos todavía provisionales.

Ese es el primer matiz que se hace desde el equipo de Gobierno de Elena Nevado. Aún quedan ajustes por contabilizar y hay cifras que son solo aproximadas.

AL DETALLE Gastos totales 217.619,51 euros (se incluyen 69.200 euros que no son de Festejos, Policía y limpieza) uIngresos totales 204.567,07. uBalance -13.052.44 euros. Desglose de gastos Actividades infantiles, 5.193; iluminación ornamental, 36.200; fuegos artificiales, 2.400; contrato caseta municipal y del mayor, 31.460; servicios sanitarios, 3.566; plan de autoprotección y desmontaje, 65.000; fontanería, electricidad..., 4.600; servicios de Policía Local, 9.200; servicio de limpieza y baños públicos, 60.000. uDesglose de ingresos Comidas, tómbolas..., 50.037 euros; atracciones, 71.605 euros; puestos de artesanía, 17.533 euros; casetas de feria, 65.370 euros.

Entre estas se encuentran los alrededor de 9.200 euros de 'refuerzos y servicios especiales de la Policía Local'. También estarían en esa partida otros cerca de 60.000 euros correspondientes a los 'servicios de recogida de residuos, limpieza, baños públicos o seguridad privada'. Son casi 70.000 euros que, aclara el Ejecutivo local, no tienen que ver con el área de Festejos. De hecho, el desglose estadístico que se hace tiene tres casillas diferentes. La de ingresos se fija en 204.5767 euros. La de gastos suma 148.419 euros. Pero al añadir los citados 69.200 de Policía y limpieza aparecen los números rojos.

Pedro Muriel Concejal de Festejos «La feria ha sido un éxito y funciona. No es exacto hablar de déficit»

Pedro Muriel, concejal de Festejos, insiste en que la feria de Cáceres «funciona» y ha demostrado ser «un éxito». Sostiene que frente a ejercicios anteriores en los que el superávit era claro, las cifras negativas resultan «explicables», ya que se ha incluido el coste final servicios ajenos a su departamento que antes no aparecían en el balance. Pero las fiestas de San Fernando, insiste, «han dejado un balance positivo». Así lo reflejó ya el titular de festejos en la Comisión de Cultura celebrada el jueves y de la que el propio Consistorio informó en una nota de prensa.

«El equipo de Gobierno valora de manera positiva el resultado de la feria de San Fernando», se resaltaba. Muriel incidió en que la convocatoria lúdica de este ejercicio ofreció opciones para todos los gustos, no se produjeron incidentes y de nuevo sobresalió la gran cantidad de público participantes. Se estima que el sábado día 2 llegaron a pasar unas 40.000 personas por el recinto ferial.

No obstante, el propio Ayuntamiento en la nota de balance de la feria ya apuntaba ese déficit en el que también se han fijado los grupos de la oposición. Así, en los números redondos que se facilitaron se aludía a 204.000 euros en ingresos y 220.000 en gastos.

Las cifras que Pedro Muriel avanzó en la comisión de Cultura son aún más detalladas y añaden a los gastos directamente aplicables a Festejos los ya mencionados de Policía Local y limpieza. Son, en resumen, algo más de 13.000 euros de pérdidas, lo que sitúa a la feria de 2018 lejos de otras anteriores en las que el Ayuntamiento presumía de superávit.

En 2012, en plena crisis, fueron 150.000 euros en gastos y 216.000 en ingresos. En total, 66.000 euros que, según dijo entonces el Gobierno, demostraban la buena gestión. En 2013 volvió a haber superávit. En 2014 se habló de una feria autofinanciable. Ese año el saldo fue de 95.000 euros en las arcas municipales con 99.632 euros en gastos y 194.932 en ingresos, según se informó entonces.

En cuanto al desglose del último ejercicio, destacan los 50.037 euros de ingresos en comidas, tómbolas... Las atracciones dejaron 71.605 euros, las casetas llegaron a 65.370 y los puestos de artesanía a 17.553. Los ingresos no recogen los 25.000 euros del convenio con Liberbank destinado a los toros. En cuanto a gastos, la partida principal son los 31.460 euros de la gestión de la caseta municipal. Al montaje y desmontaje y los planes de autoprotección se dedicaron 65.000 más. Ese cálculo tampoco es definitivo.