La Feria de Ganado sobrevive Había sobre todo caballos en la feria que se desarrolló fuera del recinto hípico. :: Lorenzo cordero Los dueños de cerca de 30 animales lograron mantener ayer la tradición SERGIO LORENZO Cáceres Martes, 29 mayo 2018, 08:09

«Me han ofrecido comprarme el potro, pero no hemos llegado a un acuerdo», afirmaba ayer Ismael Molina Montaño, que sujetaba por la brida al equino que acababa de ganar el premio al mejor caballo de la Feria Ganadera de Cáceres 2018. Ismael no bajó de los 2.500 euros que pedía por el hermoso potro de 14 meses y no hubo venta ni apretón de manos con el comprador con un tercero de testigo.

Ese potro es uno de los cerca de 30 animales que ayer dieron testimonio de que la Feria de Ganado de Cáceres, la que dio el origen a las fiestas de la ciudad, se mantiene con vida. «Yo vengo porque me gusta, porque me acuerdo de mi abuelo Ricardo Montaño, muerto hace seis años, que siempre venía a la Feria - explicaba el ganadero -, pero es que cuesta venir porque no dan facilidades. Es que la guía te la dan hoy mismo, no unos días antes y te tienes que levantar a las seis de la mañana para poder estar aquí».

De la misma idea es la Asociación Cultural Amigos del Parque del Príncipe, organizadora de la Feria. Matías Simón, uno de los promotores, estaba ayer satisfecho: «Estamos muy contentos porque mantenemos viva la tradición, con el apoyo de los veterinarios de la Junta de Extremadura».

El año que viene esperan reactivar esta tradición con una exposición de razas autóctonas extremeñas: «Habrá ovejas merinas negras, cabras veratas, vaca blanca cacereña, vaca retinta y vaca avileña negra ibérica, perros mastines y gallinas azules extremeñas. Los servicios veterinarios de la Facultad de Veterinaria están interesados y nosotros también».

Además del premio a Ismael Molina, el concejal Valentín Pacheco, entregó el premio al mejor burro al ganadero Ramón Silva, y al mejor mulo a Juan José Barquero.

No había mucha gente ayer paseando por la Feria de ganado, en donde se echaba en falta la presencia de niños como otras veces. Este año se ha tenido que celebrar en el exterior del recinto hípico, ya que el interior estaba lleno de charcos. Teniendo de fondo la silueta de la noria, se daban paseos gratis de burro a los pocos niños que había y se aprendía a herrar caballos.

Una vez recibido el premio, los ganaderos ya se marchaban. Ismael recogió sus tres caballos. Él tiene más de 30 animales a su cuidado. Había recibido con alegría el primer premio con su potro hispano-árabe, pero se lamentaba de que con las prisas en llegar se hubiera lastimado en un costado un caballo. No obstante estaba contento de haber cumplido con la memoria de Ricardo Montaño, su abuelo, «vengo porque a él le gustaba mucho esta Feria».

Concurso hípico

Por otra parte, el jinete gijonés Leonardo Medal se proclamó, a lomos de Sultán de Ramel, campeón del 75 concurso hipico de saltos de obstáculos.

Este año, como se ha informado, no se han podido hacer las tradicionales apuestas. La empresa organizadora, Endurance Team, espera llegar a un acuerdo para el año próximo con la Junta, que las ha prohibido en aplicación de la actual normativa de juego.