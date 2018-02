El fenómeno OT regresa a Cáceres

Cáceres no permanece ajena al fenómeno ‘Operación Triunfo’, el exitoso programa de TVE que esta semana se ha despedido de los telespectadores con una gala final. En el transcurso de la emisión, la organización anunció un listado de ciudades donde los chicos de la academia más famosa de la tele firmarán discos. Y sí, Cáceres forma parte de esta relación. Será el 23 de febrero y también se sabe ya quiénes participarán en el acto. Se trata de Ricky, Cepeda y Thalía. Es cierto que ninguno de ellos llegó a la final, pero Cepeda está de máxima actualidad entre los seguidores del programa después de que el martes hiciera público su amor por Aitana, la concursante que quedó en segunda posición. Y Thalía, por su parte, ha sido la representante extremeña en este ‘talent-show’. Es natural de Malpartida de Plasencia, aunque en la actualidad reside con su familia en Madrid. El traslado estuvo pensado, precisamente, para que la joven pudiera formarse como cantante. Un día después, el 24, estarán en Badajoz.

La firma de discos en Cáceres será en el recinto del hipermercado Carrefour, en la zona del aparcamiento exterior. Comenzará a las cinco de la tarde y se prolongará hasta las siete.

Resulta casi inevitable recordar la llegada a Cáceres hace 16 años de los concursantes de la primera edición: Bisbal, Rosa, Chenoa, Bustamante y compañía. En aquella ocasión, en mayo de 2002, no vinieron a firmar discos. Se alojaron en el hotel Ceres Golf, desde donde se desplazaron a Mérida para dar un concierto. Los fans tuvieron que esperar cuatro meses más para verlos en directo. En septiembre regresaron, aunque esta vez no estaban todos. Bisbal y Chenoa, la pareja de moda del momento, lograron reunir a 8.000 espectadores en el Recinto Hípico.

Bisbal a su salida del hotel Ceres Golf en 2002 . / LORENZO CORDERO

A propósito de conciertos, la agenda de hoy ofrece tres actuaciones que se celebrarán, casi, de forma simultánea en diferentes salas de la ciudad. A la Sala Boogaloo llega, a las ocho de la tarde, Aurora & The Betrayers, que presentará su nuevo trabajo, titulado ‘Tune out the noise’. Las entradas anticipadas cuestan doce euros y en taquilla, quince.

Con una hora de diferencia, a las nueve, se subirá al escenario el grupo Sidecars, que inició en enero la gira de presentación de su disco ‘Cuestión de gravedad’. El precio de las localidades en venta anticipada es de 25 euros (30 en taquilla). La banda madrileña está liderada por Juancho (voz y guitarra solista), conocido también por ser el hermano de Leiva, que acaba de conseguir del Goya a la mejor canción original por el tema principal de ‘La llamada’.

A las nueve también comenzarán en la sala Barroco las actuaciones de los grupos de punk Kaos Urbano, Rude Pride y Kalarroi.

Muy diferente es el estilo del festival ‘Terras sem sombra’, que se celebra en la región del Baixo Alentejo, en Portugal. El jueves se presentaron en el Palacio de Congresos los detalles de esta cita con la música sacra, que ya alcanza su decimocuarta edición.

El festival comienza este fin de semana en Vila de Frades y se prolongará hasta el 8 de julio. Pasará por municipios como Serpa, Beja, Barrancos y Elvas. Tiene la particularidad de que los conciertos se celebran en iglesias y otros monumentos de alto valor patrimonial.

Presentación del festival ‘Terras Sem Sombra’. / ARMANDO MÉNDEZ

Más consolidadas en el tiempo están aún las Jornadas Gastronómicas del Arroz, que organiza el restaurante Torre de Sande. Este año celebran su vigésimo aniversario. Comenzaron el miércoles y concluyen mañana, domingo. En esta ocasión, el chef César Ráez, de origen valenciano, cocina junto a su hijo, César Pedro Ráez, algunas propuestas como el arroz cremoso combinado con trompeta negra y Torta del Casar, con pollo de corral o con judías blancas. El menú cuesta 30 euros y se puede degustar de 13.30 a 16.00.

Otro chef, Toño Pérez, formará parte del jurado del VII Concurso Cocinero del Año, que se celebrará en la Escuela Superior de Hostelería de Sevilla el próximo día 22. El cocinero de Atrio (dos estrellas Michelín) juzgará los platos de todos los que aspiran a conseguir este título. Compartirá jurado junto a otros compañeros de profesión, como Xanty Elías (restaurante Acánthum, Huelva) o Benito Gómez (restaurante Bardal, Ronda). También estará José Carlos Capel, crítico gastronómico y presidente de Madrid Fusión, y la periodista Julia Pérez.

Cocinar es todo un arte. Y de arte se habló mucho, entre otros temas, el pasado jueves en el vestíbulo del hotel Ágora, en la calle Parras. Con motivo de la exposición del artista Hilario Bravo, titulada ‘Tabula Coeli’, se celebró una mesa redonda que abordó la situación del individuo frente a su propia existencia. Acompañaron a Bravo el abogado Joaquín Hergueta y Manuel Palomino.

Mesa redonda con Hilario Bravo en el hotel Ágora. / A. M.

Del ‘hall’ de un hotel a las paredes de una cafetería-restaurante. También el jueves se inauguró en Aquario una muestra fotográfica firmada por Paki Bautista, una artista multidisciplinar que es profesora del taller de iconos del Obispado de Coria-Cáceres. La exposición, que ha sido comisariada por Carmina Santos y Víctor González, se titula ‘Muy cerca’ e incluye una selección de instantáneas inspiradas en la naturaleza.

Paki Bautista expone en Aquario. / A. M.

Muy distinta es la muestra que se puede ver hasta el 31 de marzo en la Galería Kernel de la Plaza Marrón. El artista Riiko Sakkinen (Helsinki, Finlandia, 1976) convierte el color en el auténtico protagonista de la exposición, titulada ‘Capitalist Color Theory’.

Riiko Sakkinen expone en la galería Kernel. / A. M.

Mucho colorido hubo en el concurso de disfraces que organizó el lunes el centro comercial Ruta de la Plata como traca final del Carnaval. Hoy, sábado, la fiesta estará en la Plazuela de Santiago, donde los vecinos han organizado una jornada de convivencia. Habrá churros, productos ecológicos, artesanos y alubias con chorizo. También hoy se presenta ‘Talentia CC’, un programa de enriquecimiento para altas capacidades en el Centro de Estudios Gardner.