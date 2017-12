La familia del menor que sufrió abusos niega enamoramiento del entrenador condenado El técnico que abusó del niño podría ingresar en prisión al tener antecedentes REDACCIÓN CÁCERES. Miércoles, 20 diciembre 2017, 07:13

El entrenador de fútbol base condenado a dos años de prisión por abusar de un menor en 2014 podría ingresar en la cárcel, si así lo estima el juez, al tener antecedentes penales. En concreto, fue condenado en junio de 2015 a un año por quebrantar la orden de alejamiento que tenía precisamente sobre el que había sido su jugador.

Como se informaba ayer, las partes llegaron el lunes a un acuerdo de conformidad en la Audiencia Provincial, del tal forma que tanto la fiscalía como la acusación particular de la familia rebajaron sus primeras peticiones hasta esos dos años. En cualquier caso, fuentes de la familia han asegurado a este diario a través de su abogado, Francisco Javier Sánchez, que la conformidad no se ha alcanzado para evitar que el técnico ingrese en prisión, que de hecho puede hacerlo, sino «porque ha reconocido los hechos y sobre todo para evitar la declaración en sala del menor», de tal modo que no tuviera que rememorar los abusos.

Asimismo, la familia niega que existiera algún tipo de «enamoramiento». «Es totalmente falso, los informes periciales no avalan en absoluto esa mera opinión que no se ajusta a la realidad y que nos ha producido asombro y decepción», asegura Sánchez, quien considera, además, que «esa opinión podría haber vulnerado el derecho a la intimidad del menor».

Respecto a que los tocamientos se produjeron por encima de la ropa, el abogado de la familia precisa que «los hechos probados solo se podrán conocer cuando se redacte la sentencia».