Faltas por enfermedad: o se justifican o se descuentan del sueldo

El Ayuntamiento quiere regular las bajas por enfermedad o accidente que no conllevan incapacidad temporal. Planteó la posibilidad de reducir sueldo a funcionarios de la Policía Local «que se ausentaron de sus puestos». Ello, según un informe de Secretaría General, no es posible «al no haberse regulado previamente». Los términos y condiciones para su aplicación «deberán ser negociadas» con los representantes de los trabajadores. Ese es el paso que se quiere dar, pero de momento ya se ha pedido la relación de funcionarios ausentes en 2015, 2016 y hasta ahora para que presenten justificante de enfermedad o accidente. Si no lo hacen, se «deberá proceder a la reducción proporcional de los haberes». A su vez, se han dado órdenes a dos subinspectores que estaban en Valhondo para que pasen a Jefatura. Se tramitará expediente sancionador por incumplimiento de control horario.