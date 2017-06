El extraño caso de la (no) venta del Eroski cacereño Los responsables del hipermercado cacereño se ven obligados a desmentir, cada cierto tiempo, que vaya a cerrar para operar bajo otra marca comercial MANUEL M. NÚÑEZ cáceres. Domingo, 25 junio 2017, 11:55

«Han vendido el Eroski. Ya lo saben hasta los trabajadores». La supuesta noticia volvió a circular con fuerza hace solo unos días. Y a medida que se iban consultando 'fuentes', una tras otra, éstas parecían saber tanto que cualquiera diría que estaban sentados en la misma mesa de la negociación. «Sí, está hecho ya hace tiempo», decía alguien muy próximo al mundillo comercial. Con testimonios de ese tipo, un poco de imaginación y una foto, la noticia hubiera estado servida para lanzarla a los cuatro vientos. Pero no. Más bien era la no noticia, el triunfo del rumor sobre los hechos, de las especulaciones sobre la propia realidad. Al menos, por el momento.

«No sé de dónde sale eso. Es verdad que cada cierto tiempo me llaman los periodistas y tengo que repetir lo mismo, pero es que realmente la opción de una venta no se contempla», zanja el debate con diligencia y un tono amable pero algo cansado Manuel Morán. El gerente del hipermercado cacereño no quiere entrar en especulaciones por mucho que sea raro que pasen más de dos meses sin que le toque salir a repetir el mismo discurso: no hay venta. En otras ocasiones la opción tomó fuerza por la participación de Eroski en operaciones corporativas.

Por ejemplo en 2014, DIA compró seis de los siete supermercados Eroski en la región. Fueron 144 en todo el territorio nacional. En Cáceres, algunos como los del edificio Europa o la galería de Antonio Hurtado operan ya hace tiempo bajo la marca de La Plaza. La cesión de los establecimientos permitió a Eroski reducir el pasivo y mejorar sus registros. La salida fue desagregar activos que se encontraban por debajo de su ratio de eficiencia, según se publicó entonces.

Más reciente aún es otra operación que también facilitó las especulaciones. En la calle y en algunos medios. En 2016 Eroski se desprendió de más de una treinta de hipermercados. Lo hizo por valor de 205 millones de euros. La compra anterior, según se dio a conocer en diferentes informaciones, rondó los 140 millones. Fue una operación ventajosa para el vendedor y para el comprador, en este caso Carrefour. La sociedad francesa aumentó su red y se implantó en 27 nuevas ciudades. A su vez, Eroski mejoraba su situación financiera. La intervención se incluía «dentro de su plan estratégico para fortalecer sus negocios prioritarios», se detalló.

Con todo, los desmentidos ya llegaron entonces, al igual que ocurre ahora, en Cáceres. Años atrás, más de lo mismo. «Eroski niega tener en venta su hipermercado», titulaba HOY en abril de 2011. Los rumores se habían intensificado, también entre los trabajadores, por una posible compra de otra cadena de alimentación, concretamente la francesa Leclerc. No fue así.

Sin noticias

En 2011 Eroski contaba con unos 150 trabajadores. Hoy, la plantilla la integran «algo más de un centenar», confirma su gerente. La mayoría de ellos son también propietarios del negocio, tras haberse establecido como cooperativistas. A veces se les sitúa en el punto de mira por la incertidumbre que generan los comentarios, hasta ahora sin confirmar, de una venta que todos dan por hecha menos los protagonistas.

Es el caso de la firma Eroski que, también a través de su gabinete de comunicación, deja su posición muy clara a consultas de este diario, después de que durante la pasada semana la venta del híper volviese a ser de nuevo la 'comidilla' general en la ciudad. «No se ha previsto ninguna operación. El centro de Cáceres sigue siendo de los que se mantienen y no se venderá», señalan a este diario desde la marca vasca. «No aparece en ninguna operación. No está entre los que compró Carrefour», concluyen.

Coinciden por tanto las dos versiones que traslada la sociedad. A través de su gabinete de prensa y de la gerencia en Cáceres. El hipermercado se encuentra ubicado en el centro comercial Ruta de la Plata. Forma parte del paisaje cacereño desde que abrió sus puertas en 1993. La propia gerente del centro, Rocío Pérez, se muestra extrañada por ese repetitivo run run de una venta. «Nosotros no tenemos noticias de ello. En absoluto. El centro continúa con su actividad al margen de este tipo de noticias», aclara antes de referirse a los cambios que se están llevando a cabo en los últimos tiempos con la renovación del pavimento.

Tampoco entre los sindicatos quieren participar en ese debate mientras no haya elementos firmes que por ahora no se dan. «No tenemos ni la menor idea, entre otras cosas porque al funcionar en régimen de cooperativa no hay representación sindical. La mayoría de los empleados son cooperativistas y no nos llegan noticias. También creo que si realmente hubiese una operación de venta lo sabríamos pero a día de hoy no es el caso», analiza Jacinto Romero, de UGT. Parecido es el argumento que utiliza su compañera Valentina Tarriño, de la Federación de Servicios de Comisiones Obreras. «Al funcionar como una cooperativa en el centro no hay comité de empresa. También creo que deberíamos estar enterados si los movimientos para vender el híper fuesen ciertos. En este momento no sé nada de eso», resume. La (no) venta de Eroski se queda por ahora en el aire. Como si fuese uno de esos fichajes estelares que los aficionados y especialistas dicen que se van a hacer pero los clubes niegan.