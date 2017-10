La expropiación de terrenos de la Ronda Sureste de Cáceres arranca con quejas Un grupo de propietarios en el levantamiento de actas previas. :: a. m. Algunos propietarios, citados desde ayer en el Ayuntamiento, alegan disconformidad al no saber el importe de la valoración de los bienes M. M. N. CÁCERES. Miércoles, 18 octubre 2017, 07:19

El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura declaró el pasado 12 de septiembre la ocupación urgente de los bienes que se verán afectados por la futura Ronda Sureste. Se ordenaba así la expropiación de los terrenos según el procedimiento previsto en el artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa. El proceso arrancó ayer en el Ayuntamiento y se prolongará durante hoy y mañana.

Sin embargo, ese levantamiento de actas previas a la ocupación se saldó con malestar y quejas entre algunos propietarios que lamentan que no se les haya dado cuenta de la valoración económica a la que tienen derecho.

«Ha habido disconformidad con el procedimiento, porque no solo tenemos derecho a que se nos diga qué propiedades se expropian sino también cómo se valoran», indicaron algunos afectados.

Esa disconformidad, no obstante, no tendrá de momento incidencia en el proyecto, aunque podría abrir la vía judicial en el futuro. La Consejería de Infraestructuras quiere agilizar los trámites para iniciar los trabajos. La relación de propiedades supera los 60 expedientes, pero en la relación que figura en el proyecto tampoco se cuantifica al detalle el cuadro de indemnizaciones. Eso sí, la Junta ya informó que la ocupación de suelo urbano con el que no se contaba inicialmente es la causa de que se haya triplicado el coste de la partida de expropiaciones. Inicialmente no se llegaba a 700.000 euros. Ya son casi dos millones (1,9). De las 30,19 hectáreas de la vía, 24,4 son de particulares, según los datos facilitados por la Consejería de Infraestructuras. En la misma se apuntan que el convenio con el Ayuntamiento «está siendo revisado para actualizarlo, por el servicio jurídico».

Sobre si es factible la cesión de terrenos que forman parte de programas de ejecución aún sin aprobar o desarrollar, no hay pronunciamiento en el Ejecutivo regional.

Esa situación se da con el SUP 2.5, con cerca de 5.000 metros cuadrados para la ronda que cede la agrupación de interés urbanístico. El programa de ejecución está en vías de modificación.