«La exposición tiene que conversar incluso con quien no sabe de arte contemporáneo»

Julián Rodríguez en una de las salas del Helga de Alvear. El centro Helga de Alvear inaugura hoy nueva muestra, que recoge obras sobre naturaleza seleccionadas por el autor cacereño Julián Rodríguez Galerista, editor y escritor CRISTINA NÚÑEZ Cáceres Viernes, 24 noviembre 2017

La naturaleza a la que pertenecemos como especie pero contra la que nos rebelamos como civilización es el hilo conductor de la nueva muestra del centro de artes visuales Fundación Helga de Alvear, que se inaugura hoy. 'Todas las palabras para decir roca. Naturaleza y conflicto' recoge la selección del galerista, escritor y editor Julián Rodríguez (Ceclavín, 1968), lo que ya resulta un acontecimiento en sí mismo. Responsable de la editorial Periférica (exitosa propuesta independiente) y de la galería Casa Sin Fin, con sedes en Madrid y en Cáceres, su amistad con la coleccionista Helga de Alvear es larga en el tiempo. Con libertad, con alegría, con curiosidad, ha podido indagar en las más de 2000 obras que componen esta colección. Y como si estuviera en su propia casa, organizar y hasta crear nuevos muros para albergar las 53 obras seleccionadas, todas ellas con el discurso en común de esa naturaleza que, en Extremadura, aún se mantiene intacta. La exposición es bonita, una palabra que, cree Rodríguez, se usa poco en arte contemporáneo, pero que encierra algo necesario: que contemplarlo sea un placer, un placer que llegue a todas partes. Hasta el último domingo de mayo puede paladearse esta muestra, que cuenta con nombres que ayudan a entender la creación de estas últimas décadas, como Robert Smithson, Richard Long, Peter Hutchinson, Hamish Fulton, Lothar Baumgarten, Eva Lootz o Adolfo Schlosser. Una lista musical en Spotify trata de convertir la visita a esta muestra en una experiencia.

-¿Cómo ha enfocado esta selección?

-La colección tiene unas cuantas líneas de fuerza: minimalismo, nuevo arte alemán, arte español...sin embargo, algo que no se había expuesto aún es la naturaleza. En Extremadura tenemos aún estructuras del pasado, pero eso, que por un lado ha sido una desgracia, en algunos aspectos ha ayudado. Tenemos el aire más limpio de España, una parte del paisaje es puro todavía. Hay una importancia muy grande del mundo rural, y a mí me parece fundamental. La colección tiene además algunas piezas que se han producido en Extremadura, como las de Axel Hütte y Hamish Futon. Había un 'link' extremeño interesante, y me parecía que si había un tema que tocar aquí era la naturaleza, sus conflictos, cómo va a sobrevivir. Hemos ido del pasado hasta el presente, de las reflexiones de Thoreau a Macfarlane. Es una exposición que pasa de la contemplación a la reflexión, y que esta hecha para gente muy distinta.

-¿Cómo abrir el arte contemporáneo a ciertos públicos?

-A veces el arte contemporáneo se vuelve demasiado refractario y expulsa a la gente como diciendo: «si usted no sabe esto, no estoy debatiendo con usted». Eso me parece un error. En nuestra galería en Madrid damos una hoja de sala, intentamos que haya una interlocución y que no sea un monólogo. La idea es que la exposición sea una conversación para alguien que no sabe nada de arte contemporáneo, para alguien de 10 años, para quien tiene 80 y muchos, como mi padre, y su trabajo en el campo lo ha alejado de este tipo de prácticas. La fundación es un regalo para la ciudad. A veces la cultura solo se promociona como si fuera otro tipo de placer. Y no se trata de elegir, sino de que alguien pueda subir a la montaña en chándal o vaya a misa y después venga a ver esto. Igual no le gusta todo, pero puede elegir, reflexionar sobre algo. Los programas culturales deberían ser para todo el mundo. El listón debe ser muy alto, porque en realidad la gente es más lista que lo que nuestros políticos piensan. En cuanto tú vas elevando el listón, todo el mundo va sabiendo más y la sociedad se vuelve más interesante. Hacer cosas facilonas para todo el mundo es absurdo. Es el problema a veces de esta región y de otras.

-La exposición funde reivindicación, ecologismo en sentido estricto, y contemplación.

-Hay un texto que viene en el catálogo de Umberto Pasti, un escritor y jardinero italiano que dice que en este tiempo todos estamos obligados a crear un jardín. Un jardín que puede ser la planta que regalas para un cumpleaños, las macetas de tu vecino...en una época en donde hay una implosión del capitalismo brutal, lo que plantean estos autores y muchos artistas es una relación que tiene que ver con lo esencial. Puedes venir con menos, no intervenir en la naturaleza y contribuir con una planta en el alféizar de la ventana. No es un acto baladí, es tomar conciencia. Y todo esto sin adoctrinar, no se trata de soltar una soflama. Muchas piezas que hay aquí aspiran a lo sublime, que es el romanticismo alemán y de la belleza. Hay temas de la estética y de la ética que están tratados al mismo tiempo.

-Acerca de esa exaltación de la vida natural alguien podría decir que aquí casi que hay un «exceso» de naturaleza a falta de otras cosas.

-En Francia hay un concepto que es el terroir, el terruño. La diferencia es que en un país como Francia hay buenas vías de comunicación y en casi cada lugar importante de comarca hay un teatro bueno, una programación cultural muy importante, y la gente puede vivir a 50 kilómetros de Montpellier y hay cosas interesantes. No hay que olvidar las desventajas, pero aquí, a diferencia de lo que pasa en otros sitios, la naturaleza está cerca, hay que aprovecharla.