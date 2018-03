Un experto plantea que la carga de ser ciudad Patrimonio se financie vía IRPF Álvarez Arroyo (dcha) junto Blanco-Morales, Píriz, la alcaldesa Nevado y Guerrero. :: lorenzo cordero Francisco Álvarez Arroyo, profesor de la UEx, cita el caso de Italia, con una casilla como la de ayuda a la Iglesia para aminorar la factura de 400.000 euros que asumen municipios como Cáceres MANUEL M. NÚÑEZ Cáceres Sábado, 17 marzo 2018, 09:03

La alcaldesa, Elena Nevado, sacó ayer las facturas de lo que le cuesta a Cáceres ser ciudad Patrimonio de la Humanidad. «Para nosotros es un honor, pero supone la obligación de conservar ese patrimonio», recordó la regidora en el acto de presentación del libro 'Haciendas locales y patrimonio histórico y cultural'. Ha sido elaborado por el grupo de investigación 'Fiscalitas&Iuris' de la Universidad de Extremadura (UEx), bajo la coordinación del profesor de Derecho Financiero y Tributario, Francisco Álvarez Arroyo. En su presencia, la del presidente de Cajalmendralejo -el documento se presentó en su sede del Chalé de los Málaga ya que la entidad lo ha financiado-, el rector de la UEx y la consejera de Hacienda, Nevado reclamó vías alternativas que permitan a los municipios hacer más llevadera esa carga que tienen. En el caso de Cáceres, la conservación de su casco histórico le supone más de 400.000 euros anuales.

Francisco Álvarez Arroyo puso como ejemplo el caso italiano. Allí la conservación monumental se toma muy en serio. Su modelo es «muy interesante» ya que una casilla similar a la que tiene el IRPF en España para el mantenimiento de la Iglesia en Italia se destina a cubrir los costes del patrimonio histórico. «Son los propios italianos los que sostienen una parte del mismo», relata Álvarez Arroyo, que recoge este detalle en el libro y lo considera exportable a España en esa línea que reclama Nevado: que no sean solo los consistorios los que con sus limitados recursos deban afrontar los pagos de servicios y mantenimiento. Son gastos que se refuerzan, opina este profesor universitario, y que en estas ciudades con ese diferencial de patrimonio y cultura «se incrementan».

LOS DATOS uEl libro 'Haciendas locales y patrimonio histórico y cultural'. uFrancisco Álvarez Arroyo Profesor de Derecho Financiero. uCiudades Patrimonio Pagan 25 millones por el mantenimiento de sus cascos históricos. uCáceres Luz, 225.000 euros; limpieza, unos 200.000; IBI; 50 inmuebles exentos. Deja de ingresar cerca de 170.000 euros.

«La titularidad de bienes catalogados como patrimonio histórico te permite no pagar el IBI, pero como contrapartida los municipios no tienen compensación para abordar esos gastos extraordinarios que significa ser ciudad Patrimonio», sugiere.

No obstante, consultada al respecto, la consejera de Hacienda descartó que esa vía de financiación alternativa sea ahora mismo una opción. Recuerda que el IRPF es un impuesto de competencia estatal y sobre gravar al turismo con nuevos impuestos entiende que no es el mejor momento para hacerlo. No obstante, la alcaldesa reclamó tanto a las administraciones autonómicas como al Gobierno central y a la Federación de Municipios que se trabaje en la dirección de no dejar al margen a los ayuntamientos de una financiación muy necesaria. Elena Nevado aportó datos concretos que refuerzan su postura. Así, Cáceres paga al año unos 400.000 euros por el mantenimiento de su joya monumental. «La iluminación supone 225.000 euros», indicó la alcaldesa. «Son facturas que asumimos los cacereños», resumió. En Cáceres medio centenar de edificios están exentos del IBI y la ciudad deja de recaudar unos 170.000 euros. El cacereño no es un caso único. La factura anual de las ciudades Patrimonio ronda los 25 millones.