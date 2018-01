Dos estaciones de servicio preparan su apertura a la salida de Cáceres en la A-66 Estación de servicio de El Gallo. El proyecto se completará con un hotel de 18 habitaciones. :: l. cordero El Gallo quiere abrir su gasolinera en febrero y también avanza el proyecto de Santiago del Campo, con repostaje y restauración MANUEL M. NÚÑEZ CÁCERES. Lunes, 29 enero 2018, 07:55

Ha sido una larga espera. Para ver en funcionamiento la nueva estación de servicio de El Gallo han debido pasar 12 años desde que se tramitó el primer papel en vía administrativa hasta que los conductores podamos llenar el depósito tras apartarnos apenas unos metros de la autovía A-66. No es el único proyecto que está a punto de ver la luz a unos pocos kilómetros de la capital cacereña. La gasolinera de los Cuatro lugares, en el término municipal de Santiago del Campo, también tiene muy adelantado su proyecto. «Lo que nos dicen es que abrirá en breve. Para el pueblo es una excelente noticia que los inversores apuesten por nuestro municipio», avanza el alcalde de la localidad, Samuel Fernández.

Más información Crece un 45% el tránsito de vehículos en este tramo

Si no hay retrasos y todo sale como está previsto, en cuestión de semanas se habrán acabado los quebraderos de cabeza para muchos cacereños que viajan a diario entre Cáceres y Plasencia. «Si no tengo gasolina, me toca hacer cálculos o dar un rodeo antes de salir. Meterme por Carrefour o pasar por Gil Cordero», relata un usuario habitual de este tramo. Muchas opciones no hay si se da una urgencia y la reserva del depósito se empieza a agotar. Si eso sucede después de salir de Cáceres, a pie de la autovía solo aparece la Venta el Caldero, una estación de servicio en el kilómetro 494. Es decir, a un paso de Plasencia ya. Antes quedan otras opciones, Mirabel, Cañaveral o Casar de Cáceres, pero todas ellas obligan a desviarse de la ruta para repostar.

No es el caso de El Gallo. Su promotor es Antonio Santiago Cervera, un conocido empresario de hostelería y al que algunos consideraron un visionario cuando nada más abrir al tráfico la A-66 optó por hacerse con una vieja nave de pollos junto al kilómetro 539. Hasta entonces su negocio (aún sigue abierto) estaba en la N-630, pero Cervera se dio cuenta de que los tiempos habían cambiado y que sus clientes iban a estar en la autovía. El restaurante se puso en marcha en diciembre de 2013. Da empleo a 12 trabajadores.

El siguiente paso es la gasolinera. Operará bajo bandera de Repsol, contará con cuatro surtidores y siete empleados. La inversión ronda los 350.000 euros. «Está todo a punto. Faltan los detalles. En un par de semanas queremos estar dando servicio. Ha tardado pero ya casi está», analiza Cervera. Lo próximo será un hotel de 18 habitaciones.

A solo 11 kilómetros de allí también avanza la estación junto a Santiago del Campo. Es la continuidad de un proyecto anterior que promovió una empresa distinta. En la salida 528 de la A-66, Petróleos y Lubricantes del Oeste SL quería invertir 1,5 millones para abrir gasolinera, restaurante, tienda y bar. «La sociedad se vino abajo y vendieron el proyecto. Ahora lo llevan unos empresarios de Sevilla», comenta Samuel Fernández.

A 20 kilómetros de la capital, en el cruce de la autovía hacia este pequeño municipio de solo 275 habitantes, se produce un extraño fenómeno de concentración de empleo y servicios. Como si fuera la 'milla de oro' de la A-66, a la nueva estación con gasolinera de Repsol y un área de hostelería con el proyecto ya presentado en el Ayuntamiento se suman las que ya habían llegado: Imedexsa, una puntera firma industrial con más de un centenar de empleos, y Herma, de productos de limpieza y con otros 40 profesionales.

«Es una suerte para Santiago del Campo que las empresas hayan apostado por venirse aquí. La autovía no está dando mucha vida», admite el alcalde. Pero los más agradecidos serán los conductores.