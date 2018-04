Las escaleras mecánicas se pondrán en Galarza pese a las dudas de la oposición Arriba a la izquierda: Diseño de las escaleras mecánicas que se recoge en el anteproyecto elaborado por el Consorcio Ciudad Histórica. Abajo a la izquierda: Felipe Uribarri y Sánchez Varona serán itinerarios alternativos con nueva señalización. A la derecha: Un grupo de personas llegan a la calle Parras y a Galarza tras subir por Alzapiernas. / Lorenzo Cordero El voto negativo de PSOE, Ciudadanos y CáceresTú al tipo de proyecto presentado no impide al equipo de gobierno seguir adelante con él MANUEL M. NÚÑEZ Cáceres Jueves, 26 abril 2018, 22:12

Era un proyecto largamente esperado, reclamado por los comerciantes de la zona y que debía dar respuesta a los problemas de accesibilidad entre la Plaza de Obispo Galarza y la calle Moret, en Cáceres. Allí, unas escaleras con acusada pendiente siguen siendo un lugar inaccesible para personas con algún grado de diversidad funcional, al igual que para padres y madres con carritos de bebé o alguien que se mueva por la ciudad en silla de ruedas. El Ayuntamiento planteó como mejora de accesibilidad la instalación de unas escaleras mecánicas. La mesa de contratación municipal evidenció este jueves la división en la Corporación cacereña en relación a esa iniciativa.

La intervención aborda la construcción de un mecanismo que permita una conexión más accesible a través de la calle Alzapiernas. No en vano, esa zona es el punto de entrada a la ciudad de miles de turistas. Las estimaciones que recoge el anteproyecto técnico elaborado apuntan un aforo superior a las 250.000 personas al año.

El contrato, con un presupuesto base de 428.000 euros, ya tiene propuesta de adjudicación a la empresa GC10 Gestión y Obras. Solo el PP apoyó dar ese paso en la mesa de contratación de ayer, frente a la oposición del resto de grupos, PSOE, Ciudadanos y CáceresTú. Al tratarse de una mesa técnica, la posición del secretario y el interventor resulta determinante.

CáceresTú ya había criticado que esa iniciativa no soluciona los problemas de accesibilidad al ser unas escaleras estrechas y de un único sentido. Sostiene que una inversión tan importante debería haberse destinado a otra actuación más necesaria. Cocemfe también ha reivindicado una solución integral. Lamenta que en el Ayuntamiento no se haya tenido en cuenta su aportación. «Es una muestra más de que el equipo de Gobierno no cree en la participación ciudadana, ni tiene en cuenta a los colectivos», denuncia Ildefonso Calvo, concejal de CCTÚ. En la mesa de contratación, Belén Fernández (PSOE) y Cayetano Polo (Cs) se posicionaron contra el proyecto en la forma en la que ha sido gestionado desde el Ayuntamiento.

«No existe proporción entre el dinero que se invierte y la solución que se ofrece. A las personas con problemas de movilidad no se les ofrece una solución definitiva pese a la cantidad de dinero que se destina a esas escaleras», opina Cayetano Polo, portavoz de Ciudadanos. El PSOE cuestiona que el modelo elegido para intervenir con los fondos europeos del DUSI sea el más adecuado.

Con pendientes del 25%, la solución final no resuelve la accesibilidad y habrá itinerarios alternativos

GC10 será la empresa que lo ejecute. Tiene siete años de antigüedad, su sede está en Mérida y ha realizado obras como la rotonda junto a Carrefour en Villanueva de la Serena, La otra oferta era de Omicrón Elevadores. El anteproyecto es de Javier Sellers, director del Consorcio Cáceres Ciudad Histórica.

El órgano de contratación, una vez elevada la propuesta, será Alcaldía, por lo que no sería necesario que se votase en pleno. De esta forma, la oposición no podrá bloquear la iniciativa, pese a tener mayoría. La oferta presentada por GC10 es de 414.712 euros, solo un tres por ciento inferior al precio base. Tiene un mes para redactar el proyecto y seis más para ejecutarlo. Con pendientes del 25 por ciento, no se da una solución de accesibilidad universal. Se abordarán así intervenciones adicionales, con nueva señalización e itinerarios alternativos por Felipe Uribarri y Sánchez Varona. Las escaleras serán de las más estrechas del mercado.