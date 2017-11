Escalada y golf se caen este curso de la oferta municipal de Cáceres pese a tener demanda Imagen de archivode una fiesta de clausura de las escuelas deportivas municipales. Fútbol, fútbol sala y voleibol comenzarán con retraso por no haberse presentado en la primera convocatoria entidades para su realización CRISTINA NÚÑEZ Cáceres Viernes, 3 noviembre 2017, 23:47

Los niños que realizaron la preinscripción para las escuelas municipales de Cáceres de golf y escalada tendrán que decantarse por otra actividad dentro de las vacantes. Estas dos iniciativas, que sí se habían llevado a cabo en los últimos años y que contaban también este con suficiente demanda, este curso no se realizarán. Según el concejal de Deportes, Pedro Muriel, aún permanece abierto el plazo para que las entidades interesadas presenten su solicitud para impartir estas escuelas, pero todo indica que no se podrán llevar a cabo. Entre golf y escalada suman 50 las plazas que no se impartirán de la manera prevista. Desde la concejalía de deportes ya se han comunicado vía correo electrónico a las familias estos cambios, informándoles de que desde el pasado jueves se abre nuevamente la plataforma de preinscripciones.

La falta de acuerdo con las entidades que imparten estas iniciativas está detrás de la supresión de estos dos deportes. Escalada, que recibió más de un centenar de preinscripciones, lo impartía la Federación Extremeña de Escalada y Montaña, que tiene su sede en el Pabellón Multiusos. El coordinador de esta asociación, Andrés Ramos, explica que las condiciones económicas del Ayuntamiento no son aceptables. «El pago que hace la administración no cuida la parte laboral del trabajador». Esta federación imparte de manera privada escalada en este recinto, que es el único que reúne las condiciones técnicas necesarias en la ciudad para llevar a cabo esta iniciativa de manera segura.

El Club de Golf Norba de Cáceres no ofrecerá su recinto para las escuelas deportivas municipales después de varios años. El concejal lamenta no haber sabido «con tiempo» la decisión tomada por el club de golf, que podía haber permitido reprogramar esta actividad y cambiarla por otra parecida. 34 personas habían solicitado este deporte.

Se amplía el número de plazas de gimnasia para mayores Además de las actividades dirigidas a los niños, el Ayuntamiento de Cáceres ofrece deporte accesible, gimnasia para mayores y natación para mayores. Son 1.437 plazas entre las tres actividades dirigidas a adultos mayores de 16 años que se imparten en 18 instalaciones diferentes. En una nota el Ayuntamiento explica que se han recibido quejas en el apartado de cardio-tono-corpo, y que elaborará un informe pormenorizado para ver qué sucede. También se ampliarán las plazas de gimnasia para mayores en algunos grupos, como pilates en la casa de cultura de Valdesalor.

Las otras tres actividades que retrasarán su inicio hasta la próxima semana son fútbol, fútbol sala y voleibol. En un primer momento quedaron desiertas al no presentarse ninguna entidad. De manera verbal, tal y como explicó Muriel, han mostrado su interés la Federación Extremeña de Fútbol y el Cáceres de Voleibol. Son, estas tres, actividades que reúnen un buen número de plazas, 200 en concreto. Tanto fútbol como fútbol sala cuentan cada una con 80, mientras que voleibol ofrece 40. Pedro Muriel explica que son casi 30 escuelas (26 exactamente) y que estos ajustes forman parte de la normalidad de principios de curso.

La mayor parte de las escuelas deportivas se están impartiendo sin incidencias, destaca en una nota el Ayuntamiento.

Acuáticas, en obras

Las actividades acuáticas (salvamento, socorrismo, submarinismo, deporte especial y triatlón en la modalidad de natación) no han podido arrancar pero por un motivo muy diferente. Las obras en la piscina climatizada de la Ciudad Deportiva, que dependen de la Junta de Extremadura, sigue en marcha, por lo que las 410 personas que se apuntaron siguen en el dique seco.

El precio de estas iniciativas, de nueve euros al mes, hace que se multiplique la demanda de los usuarios, ya que es muy asequible. Para esta última edición 4.003 jóvenes de edades entre 3 y 18 años optaron a las 2.040 plazas para actividades que se sortearon el pasado 20 de septiembre.