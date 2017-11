El 'Erre' ya tiene churrería

La semana pasada me riñó mi pastelera y esta semana me ha reñido mi churrera porque dice que hablo de todas las churrerías menos de la suya. Yo le respondí que era lo lógico pues su churrería es la mía y por eso no escribo de ella. Es como los bares, que me gusta ir a comer o cenar a uno del entorno de San Juan y a otro del barrio de Moctezuma, que por cierto, está a un paso de mi churrería, y son los únicos de los que no escribo.

Mi churrera me riñó mientras le compraba 12 gordos, 24 finos y un litro de chocolate para darme un festín con mis padres y mi suegra el domingo por la noche. Entrañable tradición cacereña esta de los churros dominicales, que tanto unen y tanto vertebran familiarmente esta ciudad donde el comercio minorista vende anualmente por valor de 417 millones de euros frente a los 920 millones en ventas del comercio pacense.

Cáceres es esa ciudad donde, empresario que sale en el HOY, empresario que se queja de lo complicado que es burocráticamente abrir un negocio. Desde que el centro comercial La Calera con su Leclerc se quedó en un cartel y en un solar y El Corte Inglés se quedó en las Carmelitas de por vida, en Cáceres parece que solo abren churrerías y, según la racha, el año pasado tocó instalar franquicias de panaderías-dulcerías, que abrían de tres en tres, y este año tocan cadenas de restaurantes italianos, que abren también de tres en tres.

Y así se va dibujando el mapa económico regional: en Badajoz y en Don Benito-Villanueva, tiendas y grandes superficies, que hasta en Villanueva-Don Benito abren ya un Decathlon grande, no un 'decathlonino' como en Cáceres; en Mérida, fábricas como la gran azucarera (¡da gusto la rapidez burocrática emeritense!) y en Cáceres, churrerías y raviolis al pesto. Que por cierto, el otro día escribí que en Cáceres había 23 churrerías y resulta que hay 24 porque no me había enterado de que en el 'Erre', único barrio cacereño sin churrería, ha abierto el hijo de Pedro Canalo una 'sucursal' de la churrería de San Blas. Para los que no sean de Cáceres, el 'Erre' es el barrio más chic de la ciudad, tanto que no se llamaba barrio, sino urbanización R66. Aunque si le han puesto churrería, pierde su aura de diferencia distinguida, se democratiza y pues eso, barrio.

De la churrería de Canalo (churros de 34 centímetros) me enteré en casa de mi madre, durante el chocolate dominical. Fue ahí también donde mi madre me contó sus cuitas. Hasta ahora, mis padres habían tenido familias como vecinos. Es decir, los padres, los hijos y la discreción como norma. Pero este curso se han instalado en el piso de abajo unos estudiantes y mi madre asegura que eso es un sinvivir, pero no porque monten fiestas ruidosas, sino por la intensidad amorosa de la que es testigo auditivo a la hora de la siesta y también por la noche. Mi madre está asombrada de que pueda existir tanta pasión en el mundo y tanta expresividad. No puede dormir, pero le hemos dicho que no se agobie, al fin y al cabo es por una buena causa: el amor. Y ella se consuela pensando en su prima M, cuya vecina no solo ama, sino que, además, grita su amor, lo chilla, proclama y vocifera. Una locura, sentencia mi madre.

De vuelta a casa, cena ligera: chopped vegetariano. ¡Qué le vamos a hacer! Uno es así de incongruente: se atiborra de churros con chocolate y luego retorna al redil vegetal. Está bueno el chopped vegetariano. Lo había probado de cerdo, de pavo, de pollo y de langosta, pero el más rico es este de vegetales.

Y así, entre churros, raviolis y chopped vamos sobreviviendo en el otoño cacereño. Si, además, podemos dar un grito de vez en cuando, pues todo perfecto. Aunque se despierte mi madre.