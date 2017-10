Ser erasmus antes de la Universidad Alumnos y profesores participantes en el intercambio, ayer, en su visita al Ayuntamiento. :: jorge rey 24 niños de Alemania, Finlandia e Inglaterra participan esta semana en un programa de intercambio en el colegio de las Josefinas MARÍA JOSÉ TORREJÓN CÁCERES. Jueves, 5 octubre 2017, 07:38

No hace falta llegar hasta la facultad para vivir la experiencia de estudiar en otro país. Aunque el programa Erasmus es más conocido por su vertiente universitaria, también llega a otros niveles educativos. Lo saben bien los alumnos del colegio La Asunción (Josefinas), que participan junto a niños de Alemania, Finlandia e Inglaterra en el programa de intercambio europeo denominado 'Erasmus +'.

Esta semana los estudiantes cacereños ejercen de anfitriones. 24 menores conocerán el sistema educativo español, las instalaciones del centro y convivirán con una docena de familias de Cáceres. Ayer hicieron una excursión hasta el Salón de Plenos del Ayuntamiento, donde fueron recibidos por la alcaldesa, Elena Nevado, y el concejal de Educación, Pedro Muriel. Se llevaron como obsequio un libro de cuentos inspirados en la historia de Cáceres, además de un póster de la Ciudad Monumental.

Claudia Gómez tiene 11 años y estudia primero de la ESO. El pasado mes de febrero viajó junto a otros siete alumnos cacereños hasta Blewbury (Inglaterra). «Me gusta hablar con gente a la que no conozco de diferentes países», cuenta. De su viaje recuerda el sistema de enseñanza en Reino Unido y los aspectos que más le llamaran la atención. «Las clases no son como aquí. Allí no siempre hay pupitres en las aulas», detalla.

Ahora le toca a ella recibir la visita. Ayer estuvo en el Ayuntamiento junto a Charlotte Kieft, una niña inglesa de diez años, y Romy Isabell Grimmer, alumna alemana de nueve años. Ambas están sorprendidas por las dimensiones del colegio La Asunción. Es muy grande, aseguran. También les sorprende la división entre Primaria y Secundaria.

El proyecto en el que se encuentra embarcado el colegio de las Josefinas arrancó en 2016 y concluirá en 2018. Está estructurado en cinco viajes. Los profesores viajaron en noviembre de 2016 hasta Siegburg (Alemania) para asentar las bases del proyecto. En febrero de 2017 el encuentro, ya con alumnos, fue en Inglaterra. En mayo el destino fue Siikajoki (Finlandia). Esta semana ha sido Cáceres. Y en abril de 2018 el proyecto concluirá en Alemania. Durante sus intercambios, los chavales trabajan en la prevención de la aparición del 'bullying' en las aulas y en sus vidas a través de la comunicación, la colaboración y el trabajo cooperativo.

«Cuando viajan, los niños son acogidos, en parejas, por familias. Y se adaptan al modo de vida que hay en cada país. Si los alumnos suelen quedarse a comer en el comedor, ellos también se quedan. En este caso, como aquí lo habitual es comer en casa, los chicos comerán con las familias», explica Margarita Calvo, coordinadora de los proyectos europeos en el centro.

Durante estos días, los 24 alumnos visitantes ampliarán su conocimiento sobre los medios de comunicación. «La convivencia y la unión son los únicos pilares del progreso. Europa es el ejemplo de que la unión hace la fuerza», les dijo ayer la alcaldesa. El programa 'Erasmus +' trata de ampliar las posibilidades laborales y de desarrollo de los jóvenes.