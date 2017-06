'Mou' entrega 139.000 firmas que intentan frenar su expulsión Moumine Koné atendiendo a los medios de comunicación. / Jorge Rey Procedente de Mali, este joven solicita permanecer en Cáceres CRISTINA NÚÑEZ Cáceres Martes, 27 junio 2017, 14:08

Moumine Koné, Mou, ha entregado esta mañana en la Subdelegación del Gobierno las 139.000 firmas recogidas para paralizar su expulsión de España y su devolución a Mali, de donde salió en 2008. Estas firmas, que reflejan el apoyo popular, van acompañadas de un recurso de reposición dirigido al Ministerio del Interior para que se paralice este proceso.

"Teniendo trabajo y teniendo familia ya aquí, voy a ser padre, no entiendo por qué me tienen que echar, me parece muy injusto, no he cometido ningún delito". Mou llegó en patera a España y permaneció un tiempo en Madrid. Después vino a vivir a Cáceres. El tiempo corre en contra de Mou. "El día 29 tengo que ir a la comisaría, no sé qué pasará", se lamenta.

El abogado Antonio Luis Díez, que lleva su caso, ha explicado que son "optimistas" ante el recurso de reposición interpuesto. "Entendemos que el procedimiento había caducado, la organización tenía seis meses para responder que se han traducido en cinco años, como consecuencia de esa desidia de la administración Mou ha ido afianzando su arraigo social en Cáceres en todos los aspectos".