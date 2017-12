Las empresas de la Ronda Sureste de Cáceres firman contrato y se cede el terreno

Cuenta atrás para el inicio de las obras de la Ronda Sureste. Será, si no hay sorpresa, en las próximas semanas, a lo largo del mes de enero. En los últimos días se han dado pasos decisivos para ello, por una parte la firma de los contratos con las empresas adjudicatarias de esa infraestructura, y por otro la cesión de suelo entre las administraciones.

«Mientras no haya cesión de los terrenos no se puede avanzar. El acta de replanteo no se podrá firmar hasta que el Ayuntamiento tramite la cesión». Fue la respuesta de la Consejería de Infraestructuras a HOY cuando le consultó el pasado día 13 sobre el inicio de la obra, una de las más esperadas en Cáceres. Ya hay novedades.

El Consistorio ha abierto el expediente administrativo para la cesión de terrenos municipales a la Junta de Extremadura. De esta forma, y una vez que se firme el convenio suscrito entre las dos administraciones, será posible comenzar la ejecución de los trabajos. La nueva ronda conectará la carretera de Trujillo N-521 con la carretera de Badajoz Ex-100 una vez que esté completa, aunque su primer tramo llega hasta la carretera de Miajadas, Ex-206, en las inmediaciones de la Charca Musia.

La Junta de Gobierno local trató ayer este asunto en su última reunión del año. El portavoz municipal descarta que haya habido desencuentros entre la institución local y la autonómica. «Son trámites administrativos normales. El convenio se aprobó en el último pleno y lo que se hace es cumplir con el procedimiento administrativo para esa cesión. Es el último trámite del Ayuntamiento», señala Rafael Mateos.

La firma del convenio es el acto previo al acta de replanteo y posterior comienzo de la obra. Lo que sí ha hecho ya la Junta, también, es formalizar los contratos el pasado día 22 con las adjudicatarias. Por un lado, en el lote 1, con la unión de empresas (UTE) Senpa-Aglosán-Araplasa, por 10,7 millones. En el lote 2, con la UTE Gévora-Majoin-Durantia por importe de 9,8 millones.