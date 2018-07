Empresarios de Galarza en Cáceres ya preparan alegaciones por la remodelación Empresarios, técnicos y concejales junto a Elena Nevado en la presentación del proyecto de remodelación. :: armando méndez Comerciantes de la zona que acudieron ayer a la presentación de la reforma creen que se queda corta y que el Ayuntamiento debería ser más ambicioso MANUEL M. NÚÑEZ Cáceres Jueves, 5 julio 2018, 10:17

La alcaldesa de Cácerespresentó ayer de forma oficial el proyecto de remodelación de la Plaza de Galarza. Eligió el mirador con vistas a la ciudad monumental que hay en la terraza del asador para darle aún más sentido a una actuación muy esperada. Tanto, que lleva ya años en los presupuestos municipales, aunque nunca se ha llegado a ejecutar la partida. Elena Nevado compareció acompañada por los concejales de Obras, Víctor Bazo; de Movilidad, Rafael Mateos; y hasta por el propio jefe de Infraestructuras municipal. También fueron invitados los empresarios de la zona. Parecía una forma de decirles que la espera había merecido la pena.

Sin embargo, desde la asociación de comerciantes, que reúne a más de una treintena de ellos, se anuncian alegaciones. Creen que hay acciones «manifiestamente mejorables» y que la acumulación de maceteros en el centro supone facilitar «las barreras arquitectónicas» a la vez que dificulta la celebración de eventos.

«Estamos satisfechos de que por fin se haga, pero se queda corto y no se da respuesta a buena parte de nuestras reivindicaciones», avanza el presidente del colectivo, Manuel Méndez. «Vamos a presentar alegaciones», confirma.

No está claro, sin embargo, el recorrido que tendrán las mismas después de que se haya abierto el proceso de contratación pública de la obra sobre la base del proyecto elaborado por los técnicos de la empresa Aquaducto Ingeniería y Servicios Extremeños. El presupuesto es de 204.300 euros y el plazo de ejecución, cuatro meses, como ya ha informado este diario. El área de Contratación recibirá ofertas hasta el próximo día 18 de julio.

Aspecto de la plaza tras la reforma, con más espacio peatonal y cipreses para tapar los contenedores

La previsión es que los trabajos arranquen después del verano, con detalles que ya se han ido contando como la eliminación de la glorieta de acceso al parking, la ampliación de espacios peatonales o la sustitución del pavimento, a los que aludió ayer Nevado. El objetivo es dar más protagonismo al peatón. «Queremos que sean las personas las que ocupen los espacios públicos, no los vehículos», avanza la regidora.

Con la reforma, se aborda una reordenación muy demandada. Cambia la carga y descarga y se mejora la estética. Se intervendrá en 1.500 metros cuadrados de acerado y unos 500 de vial. Está previsto que la obra tenga escasa incidencia en el tráfico, ya que solo habrá cortes puntuales. Será una «actuación integral» en acerados, pavimentación y jardinería, con un jardín vertical a base de hiedras y parras sobre el que la alcaldesa hizo ayer una llamada al civismo. Hay que recordar que el ascensor que conecta la plaza y el mirador está repleto de pintadas y ha sido víctima de actos vandálicos. Además, también se prepara una intervención en el tráfico, que «es bastante caótico», reconoce Nevado.

No obstante, pese a la satisfacción por ver cumplido ese anhelo de la reforma, los comerciantes dudan de que sea suficiente. Todos quieren una reforma mucho más ambiciosa. Manuel Méndez se refirió ayer a los obstáculos y barreras arquitectónicas que se generan y que impedirán la celebración de actividades. También a cuestión por resolver como el ruido o las motos. Anuncia alegaciones.

También Joaquín Jiménez, quiosquero, cree que el proyecto ha tardado más de los previsto y reclama más bancos para los mayores. «Yo mismo he tenido que asistir a algún anciano», admite. Por su parte, Adolfo Maestre, de la Parrilla de Galarza, se muestra crítico. «Es insuficiente. No se puede plantear una reforma que no apuesta por soterrar contenedores o no quita el transformador que hay. Faltan fuentes y más vegetación», apunta.

Se descarta el concurso de ideas que en 2017 se anunció. Víctor Bazo señala que el proyecto ya recoge las aportaciones de los interesados.