La empresa de la mina sorprende al Ayuntamiento al seguir adelante Vista aérea de Valdeflores, en la Montaña . :: hoy El equipo de Gobierno local reclama a la Junta que aclare su postura y sus miembros acudirán a la manifestación de hoy «a título individual» MANUEL M. NÚÑEZ Cáceres Sábado, 14 abril 2018, 08:51

El Ayuntamiento ha hecho y seguirá haciendo todo lo que esté en su mano para que no prospere el proyecto para la explotación de litio en la falda de la Montaña. Fue lo que vino a reconocer ayer, tras la sesión de los viernes de la Junta de Gobierno local, el portavoz Rafael Mateos. El Ejecutivo de Elena Nevado se muestra sorprendido por la postura de Tecnología Extremeña del Litio (TEL), dispuesta a seguir adelante con su iniciativa, pese a que la Comisión de Urbanismo dictaminó el jueves contra su propuesta de modificación del Plan General Municipal (PGM) para permitir las actividades extractivas en el área de Valdeflores.

La modificación urbanística se rechazará en el pleno del próximo jueves día 19. Pese a ello, TEL no se da por rendida y anuncia que seguirá adelante además de recordar que debe pronunciarse también la Junta de Extremadura. Mateos ha pedido transparencia a la administración regional, para que aclare su postura en este asunto. «Nosotros hemos hecho todo lo posible para que no salga adelante», apunta. La modificación del PGM está en vía muerta, ya que ningún grupo político ha votado a favor.

Esa competencia es municipal, recuerda el portavoz del Gobierno. Mateos critica que Ciudadanos no se posicione. «Conoce el proyecto y tiene la información como todos pero lo que no quiere es posicionarse y se sitúa en la ambigüedad. Me hubiera gustado que Ciudadanos dijera sí o no», lamenta Rafael Mateos.

Tras conocer a través de los boletines oficiales una nueva iniciativa minera en El Trasquilón, en el Ayuntamiento se exige mayor información y transparencia a la Junta. Rafael Mateos confirma que habrá miembros del Gobierno local en la manifestación de hoy contra la mina de litio, aunque asistirán «a título individual».