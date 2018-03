La empresa de la mina pide al Ayuntamiento de Cáceres que retire el proyecto de su web Trabajos de Tecnología Extremeña del Litio en la Montaña. / HOY Tecnología Extremeña del Litio tendrá una reunión con el equipo de Gobierno MANUEL M. NÚÑEZ Cáceres Viernes, 2 marzo 2018, 12:36

La empresa que pretende explotar una mina de litio en la falda de la Montaña ha enviado un escrito al Ayuntamiento en el que le insta a retirar el proyecto de la página web municipal. Apela a la normativa que recoge la Ley de Minas y los derechos de propiedad intelectual de los autores del proyecto, según ha reconocido el portavoz municipal. Rafael Mateos ha confirmado que el asunto se ha abordado en la reunión semanal de los viernes de la Junta de Gobierno. «No nos sentimos amenazados», ha respondido al ser cuestionado sobre la posibilidad de que Tecnología Extremeña del Litio (TEL) presente una demanda judicial contra el Ayuntamiento. «La empresa se reserva las acciones correspondientes si el proyecto no se retira», incide Mateos. Por este motivo, se ha encargado ya un informe al secretario general y a los servicios jurídicos del Consistorio para definir qué pasos se dan.

Además, TEL ha solicitado una reunión con el Ayuntamiento. Se producirá si no hay novedades al respecto en la semana del 12 de marzo. Como ya ha informado HOY, también ha pedido una entrevista tanto con el Gobierno como con los grupos de la oposición la Plataforma Salvemos la Montaña.

En relación al proyecto minero de TEL, Rafael Mateos ha pedido explicaciones a la Junta de Extremadura. «Cada día nos levantamos con una noticia distinta. No parece normal que se amplíe la inversión cuando sabemos que en esa zona no se puede llevar a cabo una actividad extractiva. A no ser que haya algo que el Ayuntamiento no sabe», ha venido a decir el portavoz municipal.

Otros asuntos

En la Junta de Gobierno se han tratado varios asuntos de interés. El Consistorio apoyará a la Cofradía de la Montaña para que sea declarada fiesta de interés turístico nacional la bajada y subida de la Virgen al Santuario. Además, se presentará recurso contra una resolución de la Consejería de Educación que acepta la cesión de terrenos municipales para la construcción del centro de Proa pero que exige al Consistorio la dotación de servicios, así como la conservación, mantenimiento y limpieza del futuro centro educativo y su residencia. «La competencia es de la Junta de Extremadura y a ella le corresponde garantizar esos servicios», recuerda el portavoz del equipo de Gobierno. El Ayuntamiento se plantea llevar el asunto a los tribunales si la administración regional no da marcha atrás.