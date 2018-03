La empresa de la mina de litio tuvo relación comercial con 29 proveedores locales en Cáceres

Medio Ambiente mantiene abierto su expediente

La sucesión de frentes abiertos se alarga. El proyecto de la mina de litio está en la administración regional por partida doble. Por un lado el trámite ante la Consejería de Infraestructuras y por otro, la autorización ambiental en Medio Ambiente. Por si ello no fuera suficiente, en el Ayuntamiento está pendiente a estudiar la modificación del PGM que pide TEL. Disciplina Urbanística debe abordar la respuesta de la mercantil a la providencia que paralizó la actividad en Valdeflores. Sobre ese apartado, el área de Infraestructuras de la Junta ya aclaró que según las inspecciones de sus técnicos, los trabajos efectuados no excedieron la autorización concedida. En otra ventanilla de la administración autonómica no está dicha la última palabra. La Consejería de Medio Ambiente confirma que mantiene abierto su expediente sobre el Plan de Restauración. Tampoco ha comenzado la tramitación de la autorización ambiental unificada.