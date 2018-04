Educación abre el proceso para elegir colegio con 1.050 plazas en Cáceres Entrada principal del colegio Extremadura, ayer a la hora de salida de las clases. :: armando méndez La Junta reajusta la oferta para el próximo curso con menos pupitres en el Sagrado Corazón, Moctezuma y Paideuterion MARÍA JOSÉ TORREJÓN Cáceres Martes, 17 abril 2018, 07:57

La Consejería de Educación de la Junta de Extremadura abre hoy el plazo para solicitar colegio con vistas al próximo curso. Ha llegado el momento de que los padres de los niños nacidos durante 2015 seleccionen el centro donde quieren que sus hijos, que durante este 2018 cumplen tres años, inicien su etapa escolar en el primer curso de Educación Infantil. En total, la Junta brinda en la capital 1.050 plazas en 26 colegios, de los que 15 son públicos y 11 concertados.

Al comparar los datos con los de hace justo un año, se aprecia una reducción en el número de plazas ofertadas por la administración. En 2017 la oferta inicial fue de 1.125 puestos escolares, 75 más que ahora. Esta reducción afecta a partes iguales a los colegios concertados Sagrado Corazón y Paideuterion y al colegio público Moctezuma. Cada uno ofrece, de partida, 25 pupitres menos.

LA OFERTA EN LOS 26 CENTROS DE LA CIUDAD Colegio Público Extremadura 50 C.P. Castra Caecilia 75 Colegio Concertado Diocesano 50 C. C. Nazaret 50 C.P. Delicias 25 C.P. Ntra. Sra. de la Montaña 25 C. C. San José 25 C. P. Prácticas 50 C. C. Paideuterion 25 C. C. Santa Cecilia (Carmelitas) 50 C. P. Cervantes 25 C. P. Donoso Cortés 25 C. P. San Francisco 25 C. C. Sagrado Corazón 50 C. P. Gabriel y Galán 25 C. P. Alba Plata 50 C. P. Moctezuma 50 C. C. Giner de los Ríos 25 C. C. María Auxiliadora 50 C. P. Dulce Chacón 50 C. P. Francisco Pizarro 25 C. P. El Vivero 25 C. C. La Asunción (Josefinas) 50 C. C. Licenciados Reunidos 75 C. P. Francisco de Aldana 25 C. C. San Antonio 50 Del 17 al 27 de abril Plazo general para presentar solicitudes «con carácter preferente», apunta la Junta, en el centro educativo que figure como primera opción. u8 de mayo Plazo de publicación de la relación provisional de puntuaciones en los centros educativos y en la Oficina de Escolaración (en el Edificio Múltiples). 20 de junio Publicación de las listas definitivas del alumnado admitido y no admitido.

María Luisa Guillén, delegada provincial de Educación, explica que el colegio Sagrado Corazón tiene concertadas siete unidades para los tres niveles de Educación Infantil. El próximo curso, avanza, habrá dos clases para niños de cinco años, tres clases para los de cuatro y dos, indica, para los de tres.

El colegio Moctezuma pasará de ofertar 75 plazas a 50 y el Paideuterion, de 50 a 25. La razón de este descenso, indica la delegada de Educación, hay que buscarla en la bajada del número de alumnos.

«No suprimimos unidades porque ya están suprimidas de años anteriores. Lo que hacemos es ajustar la oferta a lo que ahora mismo está en funcionamiento», añade la delegada de Educación. En este sentido, recuerda que el colegio Moctezuma funciona durante este curso con dos unidades de primero de Infantil (solo recibió 35 solicitudes) y que el Paideuterion lo hace con una única unidad (tuvo 21 solicitudes). A ambos colegios les sobró una línea de su oferta inicial y, por tanto, no se llegó a poner en marcha. El Sagrado Corazón, por su parte, recibió 58 solicitudes de plaza.

890 demandantes

En el resto de centros la oferta se mantiene. Se espera que el colegio más demandado vuelva a ser el Castra Caecilia, situado en la zona de Mejostilla, tal y como ocurrió el año pasado. Desde la Consejería de Educación se lanza un mensaje de tranquilidad. Hay plazas para todos. Según las estimaciones de la Consejería de Educación, basadas en el padrón municipal y el número de nacimientos registrados en 2015, la cifra de solicitantes de plazas para este año será de 890 (26 menos que en 2017). «Van a sobrar 160 plazas», calcula Guillén al tiempo que apunta que el 98 por ciento de los demandantes logra entrar en el colegio solicitado como primera opción.

El plazo de selección de colegio que empieza hoy se prolongará hasta el próximo día 27. Las solicitudes de plaza deben entregarse en el centro solicitado como primera opción. Los impresos pueden recogerse en el propio centro educativo y en la Oficina de Escolarización del Edificio Múltiples. También están disponibles en internet (en el portal www.educarex.es). El criterio que más puntúa a la hora de conseguir plaza es la proximidad de la residencia familiar o laboral con el centro seleccionado. La Consejería de Educación tiene dividida la ciudad en siete grandes zonas y asigna a cada una de ellas varios centros siguiendo un criterio de cercanía.

«Los padres tienen que estar tranquilos y les aconsejaría que no pongan solamente un centro, sino al menos tres. De lo contrario, y si no consiguen plaza en el colegio solicitado, la administración mandará al niño donde haya plazas libres. Y a lo mejor esa no era la segunda opción de los padres. Si ellos nos indican sus preferencias, nosotros las respetaremos», concluye Guillén.

Una de las novedades de este proceso de escolarización es que se crearán listas de espera en los colegios que tengan más solicitudes que plazas ofertada. Estas listas mantendrán su validez hasta el 31 de diciembre de 2018.